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台南社大自學拍公益電影 《志願》明日首映

2017-01-06  20:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社區大學「開始錄影電影社」第9部公益微電影 《志願》，將於明天在成功大學格致廳首映，劇組團隊15人，從導演、編劇、攝影等都是在台南社大選修「迷你電影一起拍」課程，邊學邊創作的素人電影團隊。

這部微電影，秉持電影社傳統，仍是透過團隊合作拍片方式，由社員分工合作，歷經半年時間完成這部長度36分鐘、關注醫療工作者的電影作品。

擔綱《志願》編劇的薛聖月說，從人性探討、對台灣醫療制度與社會現象的關懷角度出發，描述女主角恩琳面對婚姻與志業之間的掙扎及努力奮鬥的過程，平實呈現當今許多護理師在苛刻的醫療制度下，遭遇現實困難與自我掙扎時所散發出的智慧光芒。

總是在幕後默默協助劇組拍攝作業，帶領社員推動社務的電影社社長吳炳璋，有感而發表示，電影社一直致力於關懷社會弱勢，雖然沒有很多金錢挹助，但以我們自己的方式來付出，讓民眾多了解關照社會角落。

《志願》劇組團隊很用心，主動洽詢成大醫院專科護理師合作，並邀請擔任顧問；演員擔憂演得不確實，還自主參加『一日見習』，向專業護理師學習。此外，劇組洽借市立安南醫院，取景真實的醫療環境。

台南社大表示，「開始錄影電影研究社」是社大資深電影社團，每部公益電影的開拍，都由社員主動提議，長期累積的拍片實力與熱情展現，令人感動。

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  • 台南社區大學 「開始錄影電影社」公益微電影 《志願》，將於明天在成功大學格致廳首映。（記者洪瑞琴攝）

    台南社區大學 「開始錄影電影社」公益微電影 《志願》，將於明天在成功大學格致廳首映。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南社區大學 「開始錄影電影社」公益微電影 《志願》，將於明天在成功大學格致廳首映。（記者洪瑞琴攝）

    台南社區大學 「開始錄影電影社」公益微電影 《志願》，將於明天在成功大學格致廳首映。（記者洪瑞琴攝）

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