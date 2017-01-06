北部空污稍緩 中南部明天仍一片橘紅

2017-01-06 20:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕晚間起北部空污狀況較為緩解，目前北北基到竹苗在空氣品質指標（AQI）方面為黃色普通等級，不過中部以南仍然一片橘紅，提醒周末晚歸的民眾仍須注意健康維護。

根據環保署空氣品質監測網資料，北部僅剩新店及竹東測站AQI在「警戒橘」等級，但包括台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄，都分別有許多測站呈現「警戒橘」以上燈號，南投、雲林、嘉義、台南，更幾乎都身陷「不良紅」的空污範圍中。

至於明天可能安排出遊的民眾注意，環保署表示，週六北部空污狀況會略為緩解，大致在黃色普通等級，而中南部仍受風向影響，擴散不佳的狀況持續，空污會比過去這幾天還要嚴重一些，所有民眾都應提高警覺。