小小修護師 體驗博物館最神秘的工作
2017-01-06 20:28
〔記者葉冠妤／新北報導〕就快放寒假，新北市文化局推出小小修護師職業體驗活動，讓小朋友穿上白長袍化身修護師，走進神秘的修護室，親身體驗藝術品的修護過程，認識藝術品亮麗登場前的維護工作，活動自明天起開放線上報名！
文化局表示，新北市各博物館先前曾舉辦小小館長、小小考古學家等活動，廣受歡迎，今年配合新板藝廊「MED#161時光保物特展」，再推出小小修護師體驗活動，邀請北師美術館及正修科技大學藝文處文物修護中心修護師擔任講師，透過專業修護師帶領，小朋友自己動手修護藝術品，學習修護知識及石膏翻模技術。
「小小修護師職業體驗營」分別在1月23至25日、2月8日至10日舉辦，對象為國小一到六年級學童，報名費200元， 學員不僅可將翻模複製品帶回家，還可獲得紀念照片。明天上午9點起開放Accupass活動通線上報名，詳細資訊可見新板藝廊臉書或電洽2950-6606。
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