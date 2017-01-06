淡江大橋「主橋」工程流標 完工時程恐延宕

淡江大橋橫跨淡水河，連接八里與淡水，將紓解台2線壅塞車潮，縮短返往八里、淡水車程約25分鐘。圖為模擬圖。（公路總局提供）

2017-01-06 20:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕尷尬了！停擺十多年後淡江大橋興建計畫，第一、第二標工程從2014年起陸續動工，第一標工程更已於去年11月完工，但最重要的第三標「主橋」工程卻無廠商願意承攬興建，原訂今天開標，卻因投標廠商「掛蛋」，最後流標，公路總局今公告上網第二次招標，1個月後若仍乏人問津，原本預計2020年完工的淡江大橋，恐無法如期落成、通車。

跨越淡水河，銜接淡水、八里區的淡江大橋，由知名英國建築師扎哈．哈迪德（Zaha Hadid）所設計，為單塔不對稱斜張橋造型，預計將縮短淡水、八里往來25分鐘路程，工程共分成三個標案，第一標為台北港端，第二標是八里端引橋至八里連絡道段及淡水端隧道段，第三標則為主橋工程。

然而，淡江大橋自1998年規劃至今，因被交通部打回票，沉浮近20載遲未動工，屢遭地方譏為「選舉浮橋」，直到新北市政府提出與輕軌共構規劃，通過環境差異影響分析，經行政院核定拍板建設計畫，2014年才浮出水面，陸續啟動第一標、第二標工程，眼看第一標的台北港端工程已於去年11月竣工，第二標工程也正如火如荼進行中，最重要的第三標「主橋」工程卻流標。

公路總局西部濱海公路北、中區工程處長陳松堂表示，第三標招商期間，廠商詢問熱絡，也踴躍參與說明會，至少有5、6家廠商表達興趣，沒想到最後投標者卻掛零，「這是原本沒有預期的結果。」

據了解，廠商顧慮的非工程技術面，而是對包括經費太少、環團抗議影響淡水夕照、生態等風險控管有疑慮，再加上近期鋼材物料上漲、人力成本負擔變高，才讓有意願投標的廠商望之卻步。

陳松堂說，第2次招標今已經上網公告，訂於2月8日開標，若第2次還是沒有廠商投標，將會正式發函詢問國內主要廠商，了解廠商考量點為何，再進一步配合調整；陳松堂也坦言，因第2次招標已降低法定投標家數，若還是無人聞問，就會影響淡江大橋的完工期程。