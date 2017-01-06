騎馬上街買得來速 母羊一路跟到底
2017-01-06 20:12
美國懷俄明州青少年柯林斯（左）與裴瑞茲上月30日騎馬去麥當勞得來速買速食，1頭沒用繩栓住的母羊一路緊跟在後。（美聯社）
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國懷俄明州小鎮鮑威爾的2名青少年日前嫌放假在家太無聊，決定騎馬到鎮上逛逛，結果在麥當勞得來速點餐時被人拍下這張照片－－2人騎馬買麥當勞就算了，馬匹身後居然還跟了1隻母羊。
15歲的裴瑞茲與13歲的柯林斯上月30日下午騎馬到鎮上閒逛，當時並沒打算帶著羊，但羊逕自尾隨跟著走了好幾英里，甚至一起在麥當勞得來速點餐處排隊等候。
裴瑞茲點了2個三明治，但沒讓馬與羊吃任何速食。柯林斯說，他們本想點個沙拉給羊吃，但羊稍早吃過草了。2人最後跟其他店家討水給馬與羊喝，討水時栓了馬但沒栓這隻據說脾氣不太好的母羊，不過羊也沒跑。「牠就一直跟著馬，」柯林斯說。
騎馬在鮑威爾鎮上逛大街不稀奇，但有羊亦步亦趨尾隨馬匹倒是新鮮。柯林斯說，有人特地多看兩眼，想確認跟在馬後面的到底是羊還是狗。
當地報紙在臉書張貼柯林斯與裴瑞茲騎馬買麥當勞還帶著羊的照片後，隨即在網路上造成轟動，截至當地時間4日為止已有數十萬人瀏覽與超過3千6百次分享。
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