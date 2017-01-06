明日天氣穩定 南部高溫可達28度 週日開始降溫

2017-01-06 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日東北風減弱，各地白天大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，西半部地區及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求者，請多留意航班資訊。

中央氣象局指出，明天各地天氣依舊為穩定溫暖的型態，與今天白天類似，全台高溫都有機會來到24至26度，南部可達27、28度，清晨夜間則稍有涼意，各地低溫約17到20度。

《WeatherRisk 天氣風險》則指出，明日受到高壓及偏東風影響，空氣品質不佳。周日起有一波冷空氣南下，周日下半天起會逐漸降溫，周一到周二在冷空氣及輻射冷卻的影響下，空曠地區不排除降到只有12到13度。另外也要留意這波乾冷空氣可能帶來境外污染物，敏感族群要減少外出的機會。

明日金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級。