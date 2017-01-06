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明日天氣穩定 南部高溫可達28度 週日開始降溫

2017-01-06  20:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日東北風減弱，各地白天大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，西半部地區及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求者，請多留意航班資訊。

中央氣象局指出，明天各地天氣依舊為穩定溫暖的型態，與今天白天類似，全台高溫都有機會來到24至26度，南部可達27、28度，清晨夜間則稍有涼意，各地低溫約17到20度。

《WeatherRisk 天氣風險》則指出，明日受到高壓及偏東風影響，空氣品質不佳。周日起有一波冷空氣南下，周日下半天起會逐漸降溫，周一到周二在冷空氣及輻射冷卻的影響下，空曠地區不排除降到只有12到13度。另外也要留意這波乾冷空氣可能帶來境外污染物，敏感族群要減少外出的機會。

明日金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級。

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  • 高雄市今（6）日中午測到高溫27.4度。明日氣溫與今日相似，但週日冷空氣南下，會逐漸降溫。（記者黃志源攝）

    高雄市今（6）日中午測到高溫27.4度。明日氣溫與今日相似，但週日冷空氣南下，會逐漸降溫。（記者黃志源攝）

  • 6日晚間台北街頭下起短暫陣雨。明（7日）各地白天大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區則有局部短暫雨。（記者簡榮豐攝）

    6日晚間台北街頭下起短暫陣雨。明（7日）各地白天大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區則有局部短暫雨。（記者簡榮豐攝）

  • 明日全台依舊高溫，中部以北有24至26度，南部則可達27、28度。（圖擷取自中央氣象局）

    明日全台依舊高溫，中部以北有24至26度，南部則可達27、28度。（圖擷取自中央氣象局）

  • 環保署提醒北部、竹東、三義、中部及高屏地區敏感族群注意，金門、南投、竹山及雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動。（圖擷取自環保署）

    環保署提醒北部、竹東、三義、中部及高屏地區敏感族群注意，金門、南投、竹山及雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動。（圖擷取自環保署）

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