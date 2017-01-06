中山高仁德交流道北上第2出口 農曆年前通車
台南仁德交流道北上第2出口匝道已完工，將趕在農曆年前通車。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資1.8億元的中山高台南仁德北上交流道改建計畫，最後階段的第2出口匝道已經完工，相關單位今天下午履勘，確認可於農曆年前啟用，協助分流返鄉、出遊的車潮，屆時匝道將會是「2出1入」的全新型態，希望能紓解當地長期以來的壅塞路況。
而2出1入的匝道分流改善，是仁德交流道啟用近40年來的最大變革，考驗著用路人的駕駛習慣，民眾認為，初期將有勞員警們的辛苦疏導。
位於仁德區的台南交流道，屬「鑽石型」的匝道設計，上下國道的車輛，與涵洞下的182線中山路雙向匯流，容易形成交通瓶頸，甚至嚴重打結，當地的壅塞問題，一直引發民怨。
為此，高速公路局提出了改善計畫，將北上匝道1出1入的型態，變更為2出1入，原出口維持，但在往北約1公里的位置新建入口，而原入口再改成出口，等於橫跨182線的兩端，有雙出口，分散湧入平面道路的車流。
整個北上的改建於104年7月啟動，新設的入口於去年6月24日先通車，原入口封閉、修築，再變更為第2出口，目前也已完成，高公局拓建工程處台南工務所今天邀集市政府相關局處，以及區公所、警察等單位履勘。
第2出口的通車日期，將再彙整意見後定奪，但確定可趕在農曆年前啟用，協助紓解車流，歷時逾18個月的改建工程等於大功告成。
拓建工程處台南工務所主任張明志表示，2出1入的新規劃全部上路後，往東區或南關線的車流可從原第1出口下，若要由裕農路到後甲圓環，或接仁德太子路的，可在新的第2出口下，達到分流效果，避免車潮都塞在182線上。
張明志指出，其實10年前，已先針對仁德交流道南下部分，增設1處往南關線的出口匝道，避開182線，這次的北上改善計畫，工程更是浩大，高公局在解決交通壅塞問題上，真的用心良苦。
張明志說，由於仁德交流道周邊都會化的發展迅速，腹地不足，無法變更為像永康交流道一樣的環線設計，只好依有限的空間，提出適切的改善計畫。
相關單位現場履勘，確認通車時程。（記者吳俊鋒攝）
施工單位進行細部的善後，以趕赴通車。（記者吳俊鋒攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 今年15所公立高中職全面免試 不採會考成績
- 歌唱選秀節目過關斬將 「李吳兄弟」返鄉還願
- 勞部週四前若未回應 國民黨工揚言繼續抗爭
- 展出畫作慘遭民眾亂塗鴉 網友怒批「國民素質太差！」
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 神回「冉冉」爭議 林瑞明po馮馬俳句
- 「靠邊哥」遭驅離捷運站 怒告列車長妨害自由
- 中信金內湖購地弊案 辜仲諒訊後請回
- 黨產會收到薪資清冊 國民黨工薪水有著落
- 老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出
- 《觀察筆記》台灣當自強
- 《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵
- 墨國油價漲20％ 民怨暴動已釀4死600人遭逮捕
- 父親臉書痛斥 謝維洲稱會虛心接受教誨
- 自由廣場》看得到的 吃不到的
- 博硯「說」法》家父長下的菸害防制法
- 偷情影片僅下半身 妻認出特徵和聲音...
- 周杰倫紅磡總統套房豪華曝光 稱「唱完可以直接回房」
- 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
- 看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 自由開講》「殘殺自己」的政策！
- 陳信安足球學校 引進切爾西教學
- 職棒環境起飛 造就「王」牌合約
- 廣告被撤 徐若瑄莫名遭中國封殺
- 南部首場年改會傳有敢死隊 警方將這麼做...
- 籃網今拚止敗 無法託付豪小子
- 中國男走私仿蘋果商品販售 遭日警逮捕
- （桃園）591頃觀音蓮花園 劃定休閒農業區
- 菲律賓百名囚犯越獄 43人被逮、8人被擊斃
- 春節人力調配 多醫院可能減床
- 〈CES視界大戰〉日韓拚鬥高畫質電視 色彩超逼真
- 高雄婦女久病厭世 疑手綁機車投河自殺
- 廢紙、煤炭翻漲 榮成去年獲利新高
- 基隆復興路塌陷 修復又遭佔用
- 借重談判能力 川普派親信駐日
- 羽球》排名賽會內首輪 今昔青少年球王交手
- 23日起到除夕 台北花市110小時不打烊
- 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
- 向川普低頭？ 中出手干預 人民幣強彈
標題：中山高仁德交流道北上第2出口 農曆年前通車
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email