中山高仁德交流道北上第2出口 農曆年前通車

台南仁德交流道北上第2出口匝道已完工，將趕在農曆年前通車。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-06 19:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資1.8億元的中山高台南仁德北上交流道改建計畫，最後階段的第2出口匝道已經完工，相關單位今天下午履勘，確認可於農曆年前啟用，協助分流返鄉、出遊的車潮，屆時匝道將會是「2出1入」的全新型態，希望能紓解當地長期以來的壅塞路況。

而2出1入的匝道分流改善，是仁德交流道啟用近40年來的最大變革，考驗著用路人的駕駛習慣，民眾認為，初期將有勞員警們的辛苦疏導。

位於仁德區的台南交流道，屬「鑽石型」的匝道設計，上下國道的車輛，與涵洞下的182線中山路雙向匯流，容易形成交通瓶頸，甚至嚴重打結，當地的壅塞問題，一直引發民怨。

為此，高速公路局提出了改善計畫，將北上匝道1出1入的型態，變更為2出1入，原出口維持，但在往北約1公里的位置新建入口，而原入口再改成出口，等於橫跨182線的兩端，有雙出口，分散湧入平面道路的車流。

整個北上的改建於104年7月啟動，新設的入口於去年6月24日先通車，原入口封閉、修築，再變更為第2出口，目前也已完成，高公局拓建工程處台南工務所今天邀集市政府相關局處，以及區公所、警察等單位履勘。

第2出口的通車日期，將再彙整意見後定奪，但確定可趕在農曆年前啟用，協助紓解車流，歷時逾18個月的改建工程等於大功告成。

拓建工程處台南工務所主任張明志表示，2出1入的新規劃全部上路後，往東區或南關線的車流可從原第1出口下，若要由裕農路到後甲圓環，或接仁德太子路的，可在新的第2出口下，達到分流效果，避免車潮都塞在182線上。

張明志指出，其實10年前，已先針對仁德交流道南下部分，增設1處往南關線的出口匝道，避開182線，這次的北上改善計畫，工程更是浩大，高公局在解決交通壅塞問題上，真的用心良苦。

張明志說，由於仁德交流道周邊都會化的發展迅速，腹地不足，無法變更為像永康交流道一樣的環線設計，只好依有限的空間，提出適切的改善計畫。

相關單位現場履勘，確認通車時程。（記者吳俊鋒攝）