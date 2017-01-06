| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

內陸的曼徹斯特怎麼衝浪？英國男子這麼做...

卡歐站在用塑膠籃子墊高的衝浪板上，而在路過的車輛駛過積水時做出衝浪時的帥氣動作。（圖擷自Christian Berger Youtube）

2017-01-06  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特一名學生早因太想衝浪，而和朋友開玩笑表示，希望能在位於內陸的曼徹斯特體驗衝浪的感覺，沒想到他竟然在下雨天走到街道旁，用汽車所濺起的水花來衝浪，引來網友表示，太狂！

而他們也記錄了這段搞笑的過程，在這段影片中，可以看見穿著海灘褲的卡歐（Sean Caio）在英國曼徹斯特的一條大街上，認真的替衝浪板打起蠟來，接著又直接在大街旁脫去上衣與熱身，讓不少人困惑表示：到底要幹嘛？

沒想到卡歐接下來竟然站在用塑膠籃子墊高的衝浪板上，並等待路過的車輛駛過積水，而濺起如浪的水花，且在同時間做出衝浪時的帥氣動作，就好像真的在衝浪時，挑戰巨浪的畫面。

這部影片一上傳到網路後，讓不少笑翻的網友大讚他們的搞笑舉動，更有人表示，路過的駕駛們一定覺得很有趣，而上傳影片的卡歐朋友（Christian Berger）則表示，拍完後就直接衝去洗澡，更到診所報到了，更逗笑不少人。

廣告
  • 卡歐在路旁認真的為衝浪板打蠟。（圖擷自Christian Berger Youtube）

    卡歐在路旁認真的為衝浪板打蠟。（圖擷自Christian Berger Youtube）

  • 接著卡歐脫下上衣並開始暖身。（圖擷自Christian Berger Youtube）

    接著卡歐脫下上衣並開始暖身。（圖擷自Christian Berger Youtube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搜奇 英國 衝浪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：內陸的曼徹斯特怎麼衝浪？英國男子這麼做...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.