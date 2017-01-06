內陸的曼徹斯特怎麼衝浪？英國男子這麼做...
2017-01-06 23:19
卡歐站在用塑膠籃子墊高的衝浪板上，而在路過的車輛駛過積水時做出衝浪時的帥氣動作。（圖擷自Christian Berger Youtube）
〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特一名學生早因太想衝浪，而和朋友開玩笑表示，希望能在位於內陸的曼徹斯特體驗衝浪的感覺，沒想到他竟然在下雨天走到街道旁，用汽車所濺起的水花來衝浪，引來網友表示，太狂！
而他們也記錄了這段搞笑的過程，在這段影片中，可以看見穿著海灘褲的卡歐（Sean Caio）在英國曼徹斯特的一條大街上，認真的替衝浪板打起蠟來，接著又直接在大街旁脫去上衣與熱身，讓不少人困惑表示：到底要幹嘛？
沒想到卡歐接下來竟然站在用塑膠籃子墊高的衝浪板上，並等待路過的車輛駛過積水，而濺起如浪的水花，且在同時間做出衝浪時的帥氣動作，就好像真的在衝浪時，挑戰巨浪的畫面。
這部影片一上傳到網路後，讓不少笑翻的網友大讚他們的搞笑舉動，更有人表示，路過的駕駛們一定覺得很有趣，而上傳影片的卡歐朋友（Christian Berger）則表示，拍完後就直接衝去洗澡，更到診所報到了，更逗笑不少人。
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