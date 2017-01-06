竹縣版畫家朱錦城 學生囊括全國年畫多獎
今年的全國年畫首獎「吉啼舞春」，是新竹縣版畫家朱錦城指導的學生范銓祐心血作品。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣知名版畫家朱錦城的弟子范銓祐，在歷經「一輪」（12年）的持續努力參賽後，今年以「吉啼舞春」的版畫，拿下今年全國年畫首獎。此外，同門師兄姐的鼠年首獎彭月圓、牛年首獎鍾萬福、以及建國百年首獎陳美雪，這次也獲優選、入選。另同門的吳子境、呂舜琳、陳永欽則獲推薦獎，一門多傑替新竹縣爭光。
朱錦城說，這個被大家簡稱為全國年畫的藝文賽事，今年正式名稱是：中華民國第32屆版印年畫「吉年好運到～雞年年畫特展」。
在竹科上班的范銓祐在父親的支持下，12年來努力學習、持續精進自己的技巧，過去就曾獲得優選、入選、以及推薦獎過，這次拿下首獎，算是對他努力不懈莫大的肯定，只是很遺憾的，范銓祐的父親在他得獎好消息傳出前先一步離世，無法看到他明（7）日北上公開領獎。
朱錦城肯定范銓祐的「吉啼舞春」，創作的構圖、意境、乃至空間感都營造得很不錯。讓人充滿希望和喜氣的感受，主題清楚而吸睛。
至於牛年全國年畫首獎的鍾萬福，今年捨棄國人常用的公雞，選擇用火雞來表現「好年見佳績」，讓人有別出心裁的驚喜外，層次豐富且細膩。
而推薦獎中的呂舜琳創作的「吉團圓」，構圖和用色簡單卻大膽，白色的「吉」上只見「鬧紅紅」的雞冠，吉祥、喜氣，非常應景對味。
朱錦城說，師父領進門後，後續創作發展就靠個人。今年學生群們個個創意勃發也獲得肯定，幾乎每個獎項都有人贏得，讓他倍感與有榮焉。
本月18日起，他們的版畫年畫師生聯展將先後在新竹市立文化局、國立交通大學藝文中心亮相，歡迎大家趁著過年，一起歡喜去賞「吉」、迎「吉」。
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新竹縣知名版畫家朱錦城展示指導學生們的創作，其中他手捧的，就是今年全國年畫首獎「吉啼舞春」。（記者黃美珠攝）
牛年全國年畫首獎鍾萬福今年的「好年見佳績」層次豐富、細膩，獲得今年全國年畫的「入選」獎。（記者黃美珠攝）
版畫家朱錦城學生之一的呂舜琳創作的「吉團圓」，喜氣滿滿，拿到全國年畫推薦獎。（記者黃美珠攝）
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