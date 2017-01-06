走出叛逆 新二代林宛盈奪美容技藝優勝

2017-01-06 20:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣達德商工美容科學生林宛盈媽媽是越南新住民，小學時因父母離婚，造成行為叛逆，連念4所國中才畢業，升高中前暑假，見到朋友為參加美容競賽不眠不休的努力感到震撼，對方一句「妳也可以來呀」，開啟了她的人生目標，3年努力，她勇奪全國中等學校學生技藝競賽美容科優勝。

林宛盈表示，從小家境清苦，父親是佃農，母親是越南新住民，小學時父母離異，就此跟著父母兩邊跑，因此討厭回家，常常逃學，國中就換了4所才畢業，直到認識了就讀達德美容科的朋友，看到她連暑假都天天到校，卻樂此不彼，才知道是要代表學校參加技藝競賽。

林宛盈說，因為對美容有興趣，所以跟著朋友進入達德商工就讀，也幸運當上儲備選手，可是因為家貧晚上還要到夜市打工，無法全然配合，隨著人次一關關被刷下，一度對自己沒自信，也感到壓力，覺得可能沒辦法揚眉吐氣了，但受到幸運之神眷顧，她得到出賽的機會，並獲得佳績。

林宛盈也說，希望先就讀大學，未來開美顏工作室，也希望彌足親情，跟父親好好吃一頓飯，更盼望跟越南媽媽分享喜悅。達德商工校長許維純表示，除林宛盈外，餐飲科陳姝霈、機械科陳彥橈也拿下金手獎，同是新住民之子陳霈姍等人也獲各組優勝。