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美女浪漫水花背景 原來用的是這招...

2017-01-06  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕攝影師為了詮釋出心中最完美的畫面，常常會突發奇想的使用不同方式拍攝，而日本有位攝影師竟然用了「奇招」，引來日本網友大笑。

日本有位攝影師，紀錄了這段拍攝最完美畫面的過程，可以看到模特兒站在風光明媚、艷陽高照的游泳池旁邊擺Pose，接著看到背景有一名身著粉紅色上衣的男子往後面走去，原以為只是一般的路人，沒想到就在一切都就緒的時候，這名粉紅上衣男子便開始跑往泳池，並跳躍進泳池內激起水花，而攝影師就趁勢補捉住模特兒與水花合而為一的美麗畫面。

原來這是日本攝影師為了拍出這張照片，而想出的「奇招」，引來日本網友大笑表示「全速前進！」、「粉衣男功勞好大」、「合作無間」等留言

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  • 日本攝影師為了拍攝這張照片而想出「奇招」。（圖擷自snowfairy88推特）

    日本攝影師為了拍攝這張照片而想出「奇招」。（圖擷自snowfairy88推特）

  • 原來浪漫唯美的水花，是辛苦的工作人員飛身跳水「硬砸」出來的效果。（圖擷自snowfairy88推特）

    原來浪漫唯美的水花，是辛苦的工作人員飛身跳水「硬砸」出來的效果。（圖擷自snowfairy88推特）

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