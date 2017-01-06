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桃園市春節計程車 每趟加價50元

2017-01-06  19:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕春節期間的桃園市計程車運價調整案，桃園市政府交通局和計程車駕駛業職業工會、計程車客運商業同業公會已達成共識，從1月23日零點到2月1日晚上12點止，總共10天，這段期間的桃園市計程車每趟加收50元，桃園機場排班計程車是每趟加價100元，但桃園市長鄭文燦尚未核定這項調整案，市府還沒公布。

桃園市府交通局副局長張新福表示，桃園市計程車費率是前1250公尺、起跳價95元，之後每增加250公尺距離再加收5元，車速每小時5公里以下，累計達150秒另加5元。

張新福說，去年春節的計程車加價案是以原有車資加30％計算，無論司機、民眾都反映，還要拿手機來加減乘除很麻煩，今年改成每趟一律加價50元。

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  • 桃園市計程在春節期間每趟加價50元，桃園機場排班計程車則是加價100元。（資料照，記者朱沛雄攝）

    桃園市計程在春節期間每趟加價50元，桃園機場排班計程車則是加價100元。（資料照，記者朱沛雄攝）

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