路跑換「心跳存摺」作公益 明晨大高雄開跑

2017-01-06 20:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕 「大高雄38區公益完跑」首次跨3區路跑，全程18.2K，完跑者心跳指數將換算成「心跳存摺」，捐助弱勢團體。

愛好路跑運動的立委趙天麟，發起大高雄38區公益完跑活動，首次橫跨路竹、阿蓮、田寮3區路跑，明天上午6點半將在路竹高中集合，沿著路竹、阿蓮產業道路路跑，沿途欣賞田園風光，並沿著省道台28線一路跑向終點站田寮月世界地景公園，全程18.2K。

主辦單位表示，目前約有600人報名參加路跑，將統計每位完跑者的心跳指數，換算成「心跳存摺」，捐出與心跳指數同數字的金額，給星星兒社會福利基金會。