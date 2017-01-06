一例一休上路 這些醫院都有門診縮減…

2017-01-06 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕受一例一休衝擊影響，不少行業都高喊要漲價，部分醫療院所也因此喊出要調漲掛號費或是縮減假日門診，但也有不少醫院是還在規劃或觀望。

《中央社》報導，基層診所去年底就搶先喊出算調漲掛號費20到50元，包含台大醫院、臺安醫院、康寧醫院、高醫附醫等都有縮減週六或週日門診，至於新光醫院、亞東醫院、新北聯醫目前並無減診的打算。衛福部桃園醫院則延續週六、日停診，也未調整掛號費用。多間大新竹地區的醫院，如竹縣天主教湖口仁慈醫院、台大醫院新竹分院及竹東分院、新竹國泰綜合醫院、竹北東元綜合醫院均無休減診或調漲費用等決定。

至於北醫附醫、馬偕、國泰醫院、三軍總醫院、林口長庚醫院等目前都還在規劃，其中長庚體系正研議是否調整掛號費與門診人力。在其他中南部醫院部分，台中榮總及中國醫藥大學附設醫院均維持現狀，其中台中榮總沒有夜間門診，因早已實施週休二日，假日也沒看診。雲林的主要醫院短期內也都沒有減診或調漲掛號費，未來則有待考量。

另有醫院雖會在近期調整費用或診次，但與一例一休無關，如嘉義大林慈濟醫院的週六門診掛號費，將自1月起從100元調整為150元，週一至週五門診、夜診則維持100元，調整的原因則是因應鄰近醫院去年就已把假日掛號費調整成150元。中國醫藥大學附設醫院台北分院則是會在3月關閉急診室，一般急性病床也將縮減到100床以下，原因則是患者人數少，去年就已向台北市衛生局申請關閉。

門診縮減相關資訊如下：



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