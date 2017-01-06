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春節休4天或輪班？ 台鐵兩工會隔空互嗆

2017-01-06  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對一例一休實施後，春節休假怎麼休，台鐵產業工會及企業工會有不同主張，產業工會主張要從除夕到初三「依法休假」，企業工會則強調應先扮演好運輸角色，雙方隔空互嗆。

台鐵局：無故不出勤視為曠職

綜合媒體報導，由台鐵運務人員自主性發起、會員約有2千多人的台鐵產業工會正式發起春節從除夕到初三依法休假4天，但此舉引發台鐵員工強制入會、會員有1萬3千多人的台鐵企業工會質疑，指員工在到職前都同意輪班，應該先扮演好疏運角色，不該犧牲旅客權益。企業工會也稱，本次罷工非企業工會發起，產業工會參與人數未達法定、不具備對台鐵局談判權，「依法集體休假之類似罷工行為，不受罷工保護範圍。」

《蘋果》報導，台鐵企業工會也提到，企業工會先前提出營運獎金併薪資、發放危險津貼、乘務旅費調整等訴求，大多已送行政院核定中，若政院無法體察台鐵員工委屈，也不排除在春節「前」發起警告性罷工抗議。

產業工會則指出，勞基法第84條明訂，公務人員兼具勞工身分，有關任免、薪資與獎懲應適用公務員法令，但其他勞動條件優於規定者，也可比照。產業工會也質疑，企業工會幫資方護航、拿旅客當擋箭牌，卻不顧勞工權益，產業工會訴求的不只是待遇，而是日夜休輪班的24小時認定問題，層出不窮的過勞問題也是他們要求解決的。

《中廣新聞》報導，台鐵局對此則回應，因台鐵員工具備公務員性質，仍須遵守《公務人員服務法》，若春節期間有員工無故不出勤，將被視為曠職。

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  • 圖為台灣鐵路產業工會日前抗議人力休假都跳票，並在台鐵局長室大門貼滿抗議標語。（資料照，記者陳志曲攝）

    圖為台灣鐵路產業工會日前抗議人力休假都跳票，並在台鐵局長室大門貼滿抗議標語。（資料照，記者陳志曲攝）

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