| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

染髮送燙髮？染劑「冒泡」飆75度高溫 顧客嚇傻

2017-01-06  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團po出到一間髮廊的染髮過程，殊不知在染劑調配的過程中，整碗紅紫色染劑居然開始膨脹冒泡，讓該名網友直呼：「欸！很恐怖欸～」，事後實測，發現該染劑溫度居然高達75度，讓網友驚呆。

有網友在《爆料公社》貼出讓人看了大傻眼的影片，原po指出自己到一間髮廊想染髮，但殊不知兩個染劑在碗內混合時，居然開始膨脹沸騰！讓她驚呼太恐怖，最後實測溫度，居然一路飆升，據原po口述，最高溫度甚至來到80度左右，但詢問店家，店家卻說這情形是沒問題的，讓她不知該如何是好。

不少網友看完影片紛紛留言：「那是火龍果吧～～」、「染髮送燙髮……」、「可能雙氧乳濃度太高」、「店家說沒問題，你幫他染好了，保證頭髮都熟了」、「這是有重金屬成分的染藥吧」、「這位必定是百年難得一見，萬中無一的軍火奇材啊！」，也有網友好奇那隻專業的測溫槍哪裡來的，原po指出自己是做巧克力的，隨身攜帶測溫槍也是很正常的。

相關影片請見：

廣告
  • 一名網友到髮廊想染髮，殊不知當兩個不同染劑混合時，居然開始在碗內膨脹冒泡，溫度一測之下居然來到75度的高溫，讓該名網友當場嚇傻。（圖擷自爆料公社）

    一名網友到髮廊想染髮，殊不知當兩個不同染劑混合時，居然開始在碗內膨脹冒泡，溫度一測之下居然來到75度的高溫，讓該名網友當場嚇傻。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐怖 染髮 染髮劑 沸騰 高溫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：染髮送燙髮？染劑「冒泡」飆75度高溫 顧客嚇傻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.