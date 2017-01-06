染髮送燙髮？染劑「冒泡」飆75度高溫 顧客嚇傻
2017-01-06 23:24
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團po出到一間髮廊的染髮過程，殊不知在染劑調配的過程中，整碗紅紫色染劑居然開始膨脹冒泡，讓該名網友直呼：「欸！很恐怖欸～」，事後實測，發現該染劑溫度居然高達75度，讓網友驚呆。
有網友在《爆料公社》貼出讓人看了大傻眼的影片，原po指出自己到一間髮廊想染髮，但殊不知兩個染劑在碗內混合時，居然開始膨脹沸騰！讓她驚呼太恐怖，最後實測溫度，居然一路飆升，據原po口述，最高溫度甚至來到80度左右，但詢問店家，店家卻說這情形是沒問題的，讓她不知該如何是好。
不少網友看完影片紛紛留言：「那是火龍果吧～～」、「染髮送燙髮……」、「可能雙氧乳濃度太高」、「店家說沒問題，你幫他染好了，保證頭髮都熟了」、「這是有重金屬成分的染藥吧」、「這位必定是百年難得一見，萬中無一的軍火奇材啊！」，也有網友好奇那隻專業的測溫槍哪裡來的，原po指出自己是做巧克力的，隨身攜帶測溫槍也是很正常的。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 澎湖馬公家庭慘劇 兄妹2家5人燒炭搶救中
- 中職》有3隊在搶 增菘瑋決定不加盟統一獅
- 韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」
- 陳年花雕熱銷 企業年終搶百甕
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 11目螺旋織網室 紅龍果防害新利器
- 《金雞報喜》8
- 《金雞報喜》7
- 到超商當替代役 被指淪19Ｋ奴工
- 美航母卡爾文森號今駛往南海 勢壓遼寧號
- 遼寧艦北返 中媒向台喊話：別誤射雄三
- 大立光股價上4000 一張可抵南部一棟公寓
- 《金雞報喜》4
- 毛巾業者義賣 送暖給弱勢老人
- 南投自造教育示範中心 落成
- Kit Kat的秘密 美味內餡竟來自NG品
- 《美妝新亮相》su:m37º甦秘 37º度發酵工法
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- 23日起到除夕 台北花市110小時不打烊
- 4個月軍訓役 須下部隊了
- 總預算今協商 廉委會恐難復活
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 新北市10傳統市場 推線上訂年菜享優惠
- HBL複賽10日開打 高苑男籃爭八強
- 林園水產轉型 漁二代推直營直銷
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 〈CES視界大戰〉日韓拚鬥高畫質電視 色彩超逼真
- 日本為慰安婦銅像怒了 韓外長急見日大使
- 廢紙、煤炭翻漲 榮成去年獲利新高
- 歐巴馬伉儷若出回憶錄 書商願下訂12億
- 陳冠宇兩度牛棚 進度搶第1
- 大稻埕「心相聚」 每週末市集展演
- 柱姊談黨魁「選票必有我名字」 但她上次說這句...
- 台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔
- 總統出訪伴手禮
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
- BABY-G×HELLO KITTY 塗鴉時刻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：染髮送燙髮？染劑「冒泡」飆75度高溫 顧客嚇傻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分