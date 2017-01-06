染髮送燙髮？染劑「冒泡」飆75度高溫 顧客嚇傻

2017-01-06 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團po出到一間髮廊的染髮過程，殊不知在染劑調配的過程中，整碗紅紫色染劑居然開始膨脹冒泡，讓該名網友直呼：「欸！很恐怖欸～」，事後實測，發現該染劑溫度居然高達75度，讓網友驚呆。

有網友在《爆料公社》貼出讓人看了大傻眼的影片，原po指出自己到一間髮廊想染髮，但殊不知兩個染劑在碗內混合時，居然開始膨脹沸騰！讓她驚呼太恐怖，最後實測溫度，居然一路飆升，據原po口述，最高溫度甚至來到80度左右，但詢問店家，店家卻說這情形是沒問題的，讓她不知該如何是好。

不少網友看完影片紛紛留言：「那是火龍果吧～～」、「染髮送燙髮……」、「可能雙氧乳濃度太高」、「店家說沒問題，你幫他染好了，保證頭髮都熟了」、「這是有重金屬成分的染藥吧」、「這位必定是百年難得一見，萬中無一的軍火奇材啊！」，也有網友好奇那隻專業的測溫槍哪裡來的，原po指出自己是做巧克力的，隨身攜帶測溫槍也是很正常的。

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