你是「正」妹嗎? 日寫真女星橋本環奈只有68分

可愛寫真女星橋本環奈在此測試中得到68分。（圖擷自網路溫度計使用Prettyscale）

2017-01-06 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕一般人應該都曾對著鏡子仔細研究過自己的臉龐，並特別喜愛某一部份的五官，但不管自己或旁人來評論，都較主觀，因此網路上有網站推出能判斷五官比例到底標不標準的工具，沒想到讓日本網友為之瘋狂的可愛寫真女星橋本環奈竟然只有68分！

網路上有個「Prettyscale」網站，推出一個工具「Am I Beautiful or Ugly」，利用數據來判斷一個人的五官比例到底標不標準，只要上傳照片，再做些簡單的校正動作，3分鐘內就能從1~100分的範圍內得到五官比例標準分數。

而《網路溫度計》就使用了「Am I Beautiful or Ugly」對被日本網友稱作「猶如天使般的三次元偶像」的可愛寫真女星橋本環奈做測試，竟然只得到了68分，並給予臉型很好、額頭太大、眼距過大、鼻子對於臉來說太大等測驗結果。

而他們更選用了經常稱自己為FBI帥哥的鄧家華做測試，沒想到竟然得到及格分數60分，也得到臉型及眼距都不錯等測驗結果。

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