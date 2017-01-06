新北身障路邊停車優惠 3/1後僅限前4小時

新北身障停車優惠要點修正，路邊停車免費僅限4小時。（記者何玉華攝）

2017-01-06 19:09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局修正身障停車優惠要點，取消路邊停車位免費的優惠，免費僅限前4小時，超過部份依費率全額收費。

交通局停車營運科科長李友欽說，現行路邊停車位身障優惠2日內免費，連續停放第3日開雖然開單，但可事後持相關證明銷單，形同免停車費，造成長期停放，常遭詬病將停車位變成停車場，身障者車輛就佔了目前開單數的3成。

新修正的要點在1月1日公告，3月1日實施，路邊停車免費僅限前4小時，超過部份依費率全額收費；中度肢障以上身障駕駛本人車，可申辦登記工作地500公尺內停車免費10小時；特製車仍提供全日免費。

另外，市議員李倩萍指出，停車場身障停車位與一般車位一起抽籤，降低身障者中籤機會，建議兩者分開辦理抽籤；停車管理科長金肇安表示，對所有車主一視同仁，提供身障者是價格上的優惠，不是車位上的優惠，若抽中車位，即提供價格優惠，不限停身障車格；身障車格只能停有身障停車證的車輛，必須顧及臨停的需求。