一例一休 鄧師傅餐飲集團增聘時薪人員因應

2017-01-06 18:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一例一休上路後，高雄知名的鄧師傅餐飲集團，估計每家店每年約增加20％的人事成本，介於50至70萬元間，未來將考慮多聘用時薪人員來因應。

鄧師傅餐飲集團目前已由第二代鄧至佑接班，他強調現有10家店，每家店員工人數從10至30人不等，一例一休上路後，粗估每家店每年約增加20％的人事成本，大約在50至70萬元間。

鄧至佑說，該餐廳員工絕大多數是資深正職員工，有些員工已服務30年，現在每家店頂多聘用1、2名時薪人員，但未來將考慮多聘用時薪人員來因應。

至於是否漲價？鄧至佑表示目前還在觀望，如果食材供應商也喊漲，才會考慮跟漲。

餐廳陳姓女員工則說，一例一休剛上路，各方訊息混亂，每個地方聽到的都不一樣，餐廳還特別請勞工局人員來替大家解惑，呼籲政府應多加宣導。