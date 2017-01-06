前骨科主任涉貪遭起訴 高市民生醫院表示遺憾

2017-01-06 19:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市立民生醫院林姓前骨科主任醫師被高雄地檢署以貪污罪嫌起訴，院方表示，「深表遺憾」，但內部調查相關採購案的處理流程並無不當之處，因相關判決尚未確認，將專注後續發展，再行處理。

民生醫院指出，林姓前骨科主任醫師涉嫌在任內採購關節腔注射劑「速普新」（玻尿酸成分），疑似向藥商收取回扣，當時檢調傳喚當事人過程，已先撤除林姓醫師的主管職務，但內部調查相關採購案的處理流程並無不當之處。

院方強調，全體同仁均應清廉自持，若有不法、從嚴議處，決不允許有貪污發生。