查亂漲價！鬍鬚張、八方雲集等9商家遭約談

行政院消保處晚間宣布，下週將找已確定要漲價的9家餐飲業者「喝咖啡」，了解原由。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-06 18:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕一例一休上路後，一堆業者跟風喊漲價，引起消費者不滿，行政院消保處晚間宣布，下週將找已確定要漲價的9家餐飲業者「喝咖啡」，了解原由；接下來還要對速食業、手搖茶飲業、觀光業、電影院等作價格訪查。

消保處發布新聞稿指出，將針對媒體報導已公告漲價的9家餐飲外食業者了解價格調漲的時間、項目及理由。承辦人周育如說，就是媒體常說的「找來喝咖啡」，了解原由。

9家餐飲業者包括鬍鬚張、八方雲集、三商巧福、必勝客、魏姊包心粉圓、麥味登、馬可先生麵包、王記府城肉粽、鬥牛士。

消保處新聞稿也指出，若業者不是因基於法令改變而導致的勞動成本增加，或沒反映到落實員工勞動權益照顧，就是趁勢藉故卻無合理事由調價，消保處會依法查處，並公布業者名單。