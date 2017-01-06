彰市停車格收費後空位多 黃紅線、人行道卻爆滿
彰化市路邊停車收費數日，停車格出現大半空位，黃紅線或人行道卻隨處可見停車。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕「車都到哪裡去了？」彰化市路邊停車收費從本月3日實施以來，獲得民眾普遍肯定，不料卻出現停車格出現大半空位，黃、紅線或人行道隨處可見車輛違停亂象，有民眾嘲諷「原來這些車主為了省20元停車費，寧願違停也不願停到停車格內！」彰化縣警局交通隊強調「一定會加強拖吊！」
彰化市路邊停車收費至今天為止邁入第4天，以往整排停車格停滿車輛的景象已不復見，相對出現不少空車位，就連尖峰時刻也能輕鬆停車，周轉率顯著提升，首日空出的停車位就高達5成，找停車位一點都不難！民眾普遍肯定說，政策上路終於讓需要停車格的人更方便了。
不過也有民眾在臉書PO出在彰化市區拍攝到的違規停車照片指出，「雖然停車格空位變多了，但原本長期強占停車格的那些車輛到哪去了？原來是轉往巷弄或停在黃、紅線甚至人行道上！」顯示違規停車行為也變多了，如此一來，對按照規定停在停車格內繳費的車主相當不公平。
記者連日來實勘，發現停在黃線、紅線內，甚至是人行道上的車輛有增加的現象，顯示的確有許多車主疑因為了避免停車收費20元而違規停車。
縣警局交通隊對此指出，車輛不論是停在黃線、紅線之內或人行道上都屬違規停車，依道路交通管理處罰條例第56條「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處900元罰鍰，並立即進行拖吊，警方會針對在黃、紅線或人行道上違停的車輛強力取締、拖吊，呼籲車主按規定停車，為了省20元停車費卻換來車輛被開單、拖吊，實在划不來。
彰化市路邊停車收費數日，停車格經常出現大半空位。（記者湯世名攝）
彰化市路邊停車收費數日，停車格經常出現大半空位。（記者湯世名攝）
彰化市路邊停車收費，至今天為止已進入第4天，收費員穿梭市區開出收費單。（記者湯世名攝）
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