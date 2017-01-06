高雄市公車候車亭 走原住民風
2017-01-06 19:02
高雄市公車候車亭走原住民風。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公車候車亭走原住民風！交通局與原民會聯手打造鳳山行政中心站的候車亭，以紫斑蝶及石板屋為藝術設計主題，展現原住民文化裝置藝術，讓搭車的民眾驚艷不已。
目前行經鳳山行政中心站的公車有30、70、橘7、橘10、8006、8041、8048及8049等8條路線，近日剛啟用，許多乘客等車時，都會仔細欣賞這處原住民藝術創作的候車亭。
高雄市交通局長陳勁甫說，藉由原民文化裝置藝術，賦予候車亭新意象，讓等車不再枯燥單調。
高雄市原民會主委谷縱表示，為呈現茂林區在地「魯凱族下三社」原住民特色的藝術裝置，特別邀請茂林當地魯凱族傳統工藝家烏巴克，將候車亭打造成露天博物館，達到原住民語言文化推廣、行銷原鄉觀光旅遊目的。
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