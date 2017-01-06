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吵得兇反而紅 民眾買春聯指定要自自冉冉

2017-01-06  18:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統府「自自冉冉」春聯，遭到部分文學界人士糾正，應為「自自由由」，到底是「自由」還是「自冉」爭議不斷，前宜蘭高中國文老師賴瑞鼎過年前都會寫春聯販賣給民眾，再將所得捐給弱勢，他說，因為爭議讓很多民眾指定要「自自冉冉」春聯，社會上吵得兇，反而帶動春聯買氣。

總統府春聯「自自冉冉」引已故詩人賴和的詩句，但遭到質疑，作家張大春痛批總統府不識字，詩句應該是「自自由由」，但社會中仍有不少支持總統府的聲音，從事教職28年的賴瑞鼎表示，「冉」應該是「然」的假借字，並非外界所指的「自自由由」，總統府也有實際查證，不會有問題。

每年過年前，賴瑞鼎都會開始販賣自己寫的春聯，再將所得捐給弱勢團體，他表示，今年因為「自自冉冉」的爭議，春聯還沒開始寫，許多民眾就已開始在他的聯書上表明，要「自自冉冉」春聯，買氣非常熱絡。

賴瑞鼎說，今年春聯的義賣所得，將全數捐給宜蘭縣非營利組織聯盟，希望在年前，能讓社會上相對弱勢的民眾，過上更舒服的生活，加上今年的春聯買氣非常好，想信可以幫助到很多人。

賴瑞鼎的春聯每幅三百元，客製化春聯則每幅五百元，民眾如欲洽購，可前往宜蘭市散步咖啡，地址：宜蘭市和睦路二之二十號，或電洽（03）9329828。

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  • 賴瑞鼎每年過年前，都會開始販賣自己寫得春聯，再將所得捐給弱勢團體。（記者林敬倫攝）

    賴瑞鼎每年過年前，都會開始販賣自己寫得春聯，再將所得捐給弱勢團體。（記者林敬倫攝）

  • 賴瑞鼎所寫的「自自冉冉」春聯。（記者林敬倫攝）

    賴瑞鼎所寫的「自自冉冉」春聯。（記者林敬倫攝）

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