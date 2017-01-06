高麗菜價崩 農民試種新品種盼殺出市場血路

2017-01-06 18:52

〔記者佟振國／南投報導〕近來高麗菜價格崩盤，菜農哀鴻遍野，南投縣埔里鎮農民游進春則試種尚未普及的新品種「長青2號」高麗菜，試種2期後發現較大宗的「初秋」品種更具抗病力，可節省用藥成本，產期也可縮短，口感更爽脆清甜，盼能在一片低迷中殺出血路。

去年夏秋颱風侵襲，重創南部蔬菜產區，高麗菜一度創天價，零售市場一顆要2、300元，隨著產地大量復耕上市，價格大幅下滑，最近100元能拿4顆高麗菜，從「菜金」變「菜土」，為錯開產期，埔里鎮農民游進春則、游裕修父子則試種尚未普及的新品種「長青2號」，最近收成上市。

游進春表示，「長青2號」抗病力較「初秋」品種佳，不易得軟腐病，栽種到收成大約只需傳統用藥的一半，甚至更少，對農民與消費者健康都有幫助，且口感爽脆清甜，不似「228」品種的纖維較粗，口感較差，目前每公斤收益至少較市價多5元，每分地約可收成2000至2500顆，積少成多，多少能增添收益。

游進春今天大方送菜給當地長輩率先品嚐，明天上午10時將在牛尾社區辦理田間觀摩會交流技術，來參加的民眾就送1顆高麗菜，送完為止。