中市社會局獲贈20輛機車 社工家訪不用再騎老爺車

中市社會局獲贈20台機車，社工們高興的與社會局長呂建德（左2）試騎。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-06 20:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市幅員遼闊，社工人員必須翻山越嶺，但不但公務機車不足，而且還機齡達15年，「世界華人工商婦女企管協會」大台中分會今天捐贈20輛機車給社會局，社工們都開心可不用再騎老爺車。

社會局的社工人數約只有300多人，但是有些社工必須騎著機車，對於受虐家庭或者弱勢家庭進行家庭訪視，但目前的機車只有6台，而且機齡長達15年，像身障科就必須3人共用1台。

而台中市幅員遼闊，辛苦的社工人員在訪視受暴家庭或者是弱勢家庭時，不但有時面對施暴者的言語辱罵外，甚至有人還跟郵差一樣，被惡狗追，有人必須從騎到1個多小時才能到達案主家。

社會局希望社工能在安全無虞情況下，能服務弱勢家庭，「世界華人工商婦女企管協會」大台中分會與會員們，共同捐了20台機車給社會局，社會局今天舉行捐贈儀式，市長林佳龍及社會局長呂建德表示感謝。

林佳龍表示，台中市升格直轄市不久，各種預算負擔仍重，社工進到偏遠角落、甚至進入高風險家庭關懷市民，非常辛苦；目前社工的公務機車平均每3人共用一部，市府一直想再添購，但是經費無法一次編足，這次獲贈20輛機車，正可解決長久以來存在的問題。

社會局長呂建德表示，社工朋友常需要上山下海，服務範圍廣大，但是目前使用的機車很多都已超過15年，甚至是精省後就開始使用。

呂建德表示，社工朋友有愛心且用心，市府也應該提供好的裝備，惟過去一直無法補充，所幸有世華工商婦女企管協會響應號召，他非常感謝，未來社會也持續接受勸募，讓社工擁有最好的設備，把最好的福利帶給需要關懷的朋友。

社會局表示，台中市有300多位社工，此次受贈的20輛機車將優先提供身心障礙服務社工與台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工使用，讓社工有較充裕的設備資源。

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