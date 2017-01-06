疑LED光害影響蔬菜生長 李進勇：加裝遮光罩

2017-01-06 19:03

［記者黃淑莉／雲林報導］基於節能及改善路燈不夠亮的考量，雲林縣府去年將全縣1萬2000盞路燈汰換為LED燈，卻傳出LED燈太亮造成菠菜提早開花、莖部突長，包心白菜不結球等光害問題，縣長李進勇今天前往會勘時，承諾全面檢查，只要有光害問題即加裝遮光罩。

縣議員李明哲、廖秋萍去年年底接獲許多菜農陳情，指菠菜出現提早開花、莖部突長（攏高），賣相差致菜商不買，價格下跌，種菜數十年第一次發生這種情況，多位菜農調查後，推測「兇手」就是LED路燈。

李明哲表示，看到菠菜光害問題，又有好幾位菜農向他陳情，結球白菜、高麗菜也有類似現象，農民知道路燈亮一點行車比較安全，但希望縣府能幫農民解決問題。

李進勇今天與農業處長張世忠、工務處長彭子程及農民到現場會勘，李進勇表示，因LED比較亮，縣府才會汰換，沒想到會對農作物有影響，感謝農民反映，農業是雲林的根本，有問題就要解決，將責成工務處全面檢查，有光害問題的地點就要加裝遮光罩。

張世忠指出，菠菜每天光照13、14小時就會開花，原本冬天光照不超過12小時，應該不會開花，但可能是因LED燈光太強，打破了光週期，造成作物提早開花。

彭子程說，加裝遮光罩後光害問題即可改善，全縣約有3000支將加裝遮光罩，農民如發現光害問題可聯絡工務處，縣府會通知廠商前往裝設。