找回自然共生的感動 勤美集團打造山那村

勤美集團推出「勤美學－山那村」計畫。（香格里拉樂園提供）

2017-01-06 19:13

〔記者許展溢／苗栗報導〕勤美集團進駐造橋鄉香格里拉樂園，導入「勤美術館」創意思維，融入苗栗在地文化，打造地方生活美學，推出「勤美學－山那村」一千零一夜計畫，邀請國際藝術家王文志、陳建智等團隊駐村創作，結合在地傳統工藝、飲食、童玩職人共計數十個文創團隊，共同營造2公頃人文場域。

香格里拉樂園總經理何承育說，3年前開始以緩慢態度不斷思考，要如何改造園區，在陸續轉變後，發現人與人之間關係緊密與否相當重要，因此發想藉由最自然場域，構思3年「文化養成」長程計畫。

何承育表示，目的是拉近彼此間距離，讓民眾體驗美學生活新定義，了解土地的美好，接下來每3個月都會換一檔內容，強調要努力找出在地風土民情、文化，扭轉大家習以為常的美感。

山那村入口找來王文志設計巨大竹織屋，使用 5千多根苗栗在地孟宗竹、桂竹，與樂園員工花了 45 天一同完成，名為「情天幕」的150米竹編隧道。陳建智則將廢棄路燈罩改裝成洗手台水盆，利用回收的材質打造專屬勤美學「森林浴所」，用創意讓生活中每個環節都充滿驚喜。

何承育指出，山那村將依24節氣運轉，提供當季產地最新鮮美食，以在地客家料理為基礎，同時推廣苗栗18鄉鎮農特產，更邀請在地單位及返鄉年輕人，共同研發特色手作課程。

何承育說，希望藉由該計畫，讓民眾參與、回饋，逐漸優化平台，在過程中勾勒出屬於台灣下個世代的生活哲學，感受自然共生的感動。

勤美集團希望藉此找回與自然共生的感動。（香格里拉樂園提供）