北市春節垃圾清運 初一至初三暫停收運

台北市環保局公告春節垃圾收運時間。（圖擷取自台北市環保局）

2017-01-06 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將來臨，台北市環保局宣布春節收運垃圾時間，除夕當天將加班收運，大年初一到初三則暫停收運，直到初四恢復收運。

台北市環保局於3日公布春節收運垃圾時間，今年除夕將加班收運垃圾，初一至初三與往年相同停收垃圾，直到初四起恢復收運，值得一提的是，今年初五遇到不收運的星期三，依慣例雖停收垃圾，但北市府基於服務市民立場及考量中南部返回北市民眾需求，初五依舊加收垃圾，初六開始全面恢復正常收運。

環保局表示，考量北市市民除夕圍爐及初一返鄉前有清運垃圾需求，清潔隊於除夕中午及夜間時段加班收運垃圾，依原收運路線、地點加強收運，屆時將播放音樂通知民眾，民眾可多加利用。

另外，大年初一至初三（1月28日至30日）停收垃圾，但仍有41處限時收受點供市民丟垃圾，若有民眾需返鄉過年或出外旅遊，可利用限時收受點清運垃圾，收受點可至環保局查詢。