好「彩」頭！台中婦連2年刮中百萬

2017-01-06 18:42

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司發行「2000萬開運發財金」刮刮樂，台中市南屯區有一位年約4、50歲的女子，刮中2獎100萬元，但她表現得相當淡定，原來她去年就曾刮中100萬元，可說是強運女。

台灣彩券表示，根據台中市南屯區「贏贏彩券行」轉述，刮中100萬元大獎的女子，當天買了幾張「2000萬開運發財金」刮刮樂，就刮中2獎100萬大獎，出乎意料的是當下竟表現得相當淡定，原來她去年就曾刮中100萬元。

台灣彩券指出，據轉述，這位強運女中獎隔天去銀行兌獎後，馬上回到店內繼續再刮，將投注站內所有2000元及1000元面額的刮刮樂一掃而空，一直刮到晚上12點才刮完；雖然沒有再刮中100萬元，但中了不少小獎；她認為要趁著好運氣多刮一些，所以又要求投注店明天趕快再去銀行補貨。