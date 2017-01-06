雲縣兼任行政職老師需到燈會值班？引發爭議

2017-01-06 18:59

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會進入倒數，傳出雲林縣國中小學校兼任行政職的老師需到燈會值班，再請代課老師到校幫學生上課，引起老師及家長普遍不滿，要求縣府教育處乾脆請代課老師到燈會值班即可。

雲林縣為迎接28年來第一次主辦台灣燈會，卯足全力總動員，國中小學的老師成為活動主力，繼去年各校老師製作花燈，隨著燈會進入倒數，傳出要求各校兼任行政職的老師到燈會區值班，再請代課老師上課，引發爭議。

有校長指出，台灣燈會自2月11日至19日舉辦，下學期開學則為2月13日，縣府要求國中小學的校長、主任等兼行政職務者，需分組輪班到燈區輪值服務，再聘請代課老師到學校上課。

此訊息一出，不少老師及家長表示不滿，認為會影響課程進度，對學生受教權也是一大戕害，也有家長認為本末倒置，不如直接讓代課老師去燈會，虎尾安慶國小校長李瑪莉表示不反對，畢竟燈會很難得，大家可以共襄盛舉。

雲林縣府教育處長梁恩嘉強調，教育處並未發文各校，而是採自願式的志工服務由教師輪排，再擇期讓服務的教師補休及敍獎，以不影響學生上課為原則。