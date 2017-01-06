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一例一休 竹市清潔員及收費員年增1500萬加班費

因應一例一休，新竹市公部門中的清潔隊員和停車收費員每年共要增加1500萬元額外的加班費，市府強調會依政策執行。（記者洪美秀攝）

2017-01-06  19:39

［記者洪美秀／新竹報導］因應一例一休新政策，公部門也出現需要額外支出加班費的情形，其中以環保局清潔隊員和停車收費員的加班費為主，經估算，新竹市清潔隊與收費員1年共需增加1500萬元的加班費，市府人事處長童金水說，會以追加預算方式支應，人力暫不受影響。

童金水說，公部門內雖有臨時人員及約聘僱人員屬勞保制度，但因都跟著公家單位上、下班，因此多無加班費額外支出情形，只有清潔隊員和停車管理的收費員會因加班費問題有影響。

童金水說，目前環保局清潔隊員有426人、停車收費員有121人，總共547人，其中清潔隊員每年要增加的加班費約1000萬元，停車收費員額外增加的加班費約500萬元，兩者加起來約需1500萬元的加班費支出。

童金水說，清潔隊員和停車收費員因為假日仍可能上班，才會出現額外的加班費，目前不會因增加加班費而做人力上的調整，交通處與環保局若今年度預算未編列一例一休上路的額外加班費支出，只要辦理追加預算就可以。

童金水強調，公部門雖受一例一休影響較少，但仍有加班費額外支出情形，市府已進行內部調查與計算，會依新政策規定執行。

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  • 因應一例一休，新竹市公部門中的清潔隊員和停車收費員每年共要增加1500萬元額外的加班費，市府強調會依政策執行。（記者洪美秀攝）

    因應一例一休，新竹市公部門中的清潔隊員和停車收費員每年共要增加1500萬元額外的加班費，市府強調會依政策執行。（記者洪美秀攝）

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