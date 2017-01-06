一例一休之後...這家醫院增聘醫師 診次不減反增

2017-01-06 18:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕一例一休政策上路，上有政策下有對策，公部門、私人企業都有調整服務時間、人力縮減等方式因應，衛生福利部基隆醫院卻反其道而行，今天宣布增聘專科醫師，看診診次不減反增，也不會調漲掛號費。

基隆醫院院長林慶豐表示，為推動衛生福利部公共衛生及公醫政策，基隆醫院以民眾醫療需求為導向，因應基隆地區較高的風濕關節炎及免疫疾病，1月起延聘風濕免疫科專科醫師，每週增加5診次。

另外，2月起也將增聘家醫科專科醫師，同樣每週增加5診次，以因應基隆人口老化的高齡社會。林慶豐強調，除了週一至週六門診診次照常，看診診次不減反增，掛號費亦無調漲，讓醫療不中斷，提供基隆市民優質醫療品質及維護病人安全。