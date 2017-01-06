| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

去年住宅火警創5年新高 爐火烹調火災大增近8成4

2017-01-06  18:35

〔即時新聞／綜合報導〕消防署統計指出，去年1到11月全國共發生1600多次火災，較前一年同期增加100多件，且因爐火烹調造成的火災次數增幅近8成4，增幅相對較大。

主計總處根據消防署統計資訊指出，去年前11個月發生的1666次火災中，建築物火災占7成7，其中住宅占了將近4成6，國內住宅火災發生次數764件，較前年同期增加超過1成，創下近5年新高，車輛火災也占了超過1成。在起火原因中，電器設備走火及人為縱火為兩大起因，兩者加總共占5成；較為特別的是，因爐火烹調引發火災的次數增加了51次，增幅將近8成4相對較大。

因火災造成的傷亡方面，去年傷亡人數為395人，較前年同期減少481人，不過死亡人數152人則是增加了49人，受傷人數則是減少467人，數據落差主因為104年曾發生八仙塵爆案件，導致基期較高。財物損失上，去年損失4.1億，年減約1成9，其中房屋及其他財務損失分別為1.1億及3億元。

廣告
  • 消防署統計指出，去年1到11月全國共發生1600多次火災，較前一年同期增加100多件，且因爐火烹調造成的火災次數增幅近8成4，增幅相對較大。（圖擷自主計總處）

    消防署統計指出，去年1到11月全國共發生1600多次火災，較前一年同期增加100多件，且因爐火烹調造成的火災次數增幅近8成4，增幅相對較大。（圖擷自主計總處）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人為縱火 八仙 八仙塵爆 建物火災 火災 火警 烹調 爐火烹調 走火 車輛起火 電器設備
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：去年住宅火警創5年新高 爐火烹調火災大增近8成4


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.