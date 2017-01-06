去年住宅火警創5年新高 爐火烹調火災大增近8成4

2017-01-06 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕消防署統計指出，去年1到11月全國共發生1600多次火災，較前一年同期增加100多件，且因爐火烹調造成的火災次數增幅近8成4，增幅相對較大。

主計總處根據消防署統計資訊指出，去年前11個月發生的1666次火災中，建築物火災占7成7，其中住宅占了將近4成6，國內住宅火災發生次數764件，較前年同期增加超過1成，創下近5年新高，車輛火災也占了超過1成。在起火原因中，電器設備走火及人為縱火為兩大起因，兩者加總共占5成；較為特別的是，因爐火烹調引發火災的次數增加了51次，增幅將近8成4相對較大。

因火災造成的傷亡方面，去年傷亡人數為395人，較前年同期減少481人，不過死亡人數152人則是增加了49人，受傷人數則是減少467人，數據落差主因為104年曾發生八仙塵爆案件，導致基期較高。財物損失上，去年損失4.1億，年減約1成9，其中房屋及其他財務損失分別為1.1億及3億元。