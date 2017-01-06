假日出遊秘境 信義鄉外坪頂盛放花毯「梅」景

信義鄉外坪頂賞梅秘境花開繁盛，許多梅樹枝條開出燦爛花朵。（記者劉濱銓攝）

2017-01-06 18:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉近年興起賞櫻秘境，尤其是同富村外坪頂梅區，因海拔較高，滿園梅樹已開出燦爛花朵，山坡上彷彿披上一條雪白花毯，美不勝收，未來3週都是賞梅好時機。

當地陳姓梅農說，栽種梅樹已40多年，梅園占地超過1公頃，由於地勢高、座向朝北，因此花開得比信義鄉其他地方還要早，目前花況約5成，枝條上還可見密密麻麻的花苞，每當清風拂過伴隨梅花馨香，還有蜜蜂採蜜發出嗡嗡聲響，可說是最棒的賞梅體驗。