| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

拒絕高熱量火鍋 正妹營養師教你健康吃

2017-01-06  18:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕歲末年終，民眾圍爐吃火鍋慶祝的機會增加，大魚大肉加上麻辣湯底，吃一餐下來不想熱量爆表，正妹營養師楊謦瑜建議，慎選火鍋食材，多選用菇類、蔬菜增加飽足感，搭配蛤、蝦、雞胸肉等低脂肪肉品，並選擇以昆布熬成湯底，可滿足口腹之慾，也能吃得健康。

員生醫院營養師楊謦瑜指出，外面市售火鍋料常添加很多魚漿，醬料除了沙茶醬還會加上豆瓣醬、辣油等，時下流行的麻辣鍋、牛奶起司鍋，這些濃郁的湯頭都是高熱量的食物，一餐下來可能吃進2000到3000大卡，遠超過成人一天所需的1200大卡，熱量相當驚人，長久累積對身體會造成負擔。

楊謦瑜建議，可用昆布、大番茄、紅蘿蔔、高麗菜等蔬菜作湯底，鮮甜不油膩，食材方面可選玉米筍、綜合菇類、蘆筍、青江菜等，除富含多醣體與膳食纖維，還能提高免疫力，再搭配低脂雞肉、蛤仔、草蝦等，醬料也儘量以烏醋代替沙茶醬，不僅有飽足感，熱量才400多卡。

楊謦瑜笑著說，自己最愛點牛奶起司鍋，不過下一餐就會自製代餐，如蔬菜水果優格、燕麥片加水煮蛋等，讓腸胃休息，不過她也提醒代餐次數不能太多，否則容易產生隱性飢餓，長久下來無法滿足身體機能，也會影響健康。

相關影音

廣告
  • 正妹營養師楊謦瑜建議，吃完高熱量火鍋，下一餐可吃代餐，讓腸胃休息。（記者陳冠備攝）

    正妹營養師楊謦瑜建議，吃完高熱量火鍋，下一餐可吃代餐，讓腸胃休息。（記者陳冠備攝）

  • 營養師楊謦瑜自製低熱量火鍋，左邊食材有棕和菇類、蘆筍、鮮蝦、低脂雞肉等，湯底以昆布、蔬菜為主，熱量才402大卡。（記者陳冠備攝）

    營養師楊謦瑜自製低熱量火鍋，左邊食材有棕和菇類、蘆筍、鮮蝦、低脂雞肉等，湯底以昆布、蔬菜為主，熱量才402大卡。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低脂 火鍋 熱量
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：拒絕高熱量火鍋 正妹營養師教你健康吃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.