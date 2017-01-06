拒絕高熱量火鍋 正妹營養師教你健康吃
2017-01-06 18:25
〔記者陳冠備／彰化報導〕歲末年終，民眾圍爐吃火鍋慶祝的機會增加，大魚大肉加上麻辣湯底，吃一餐下來不想熱量爆表，正妹營養師楊謦瑜建議，慎選火鍋食材，多選用菇類、蔬菜增加飽足感，搭配蛤、蝦、雞胸肉等低脂肪肉品，並選擇以昆布熬成湯底，可滿足口腹之慾，也能吃得健康。
員生醫院營養師楊謦瑜指出，外面市售火鍋料常添加很多魚漿，醬料除了沙茶醬還會加上豆瓣醬、辣油等，時下流行的麻辣鍋、牛奶起司鍋，這些濃郁的湯頭都是高熱量的食物，一餐下來可能吃進2000到3000大卡，遠超過成人一天所需的1200大卡，熱量相當驚人，長久累積對身體會造成負擔。
楊謦瑜建議，可用昆布、大番茄、紅蘿蔔、高麗菜等蔬菜作湯底，鮮甜不油膩，食材方面可選玉米筍、綜合菇類、蘆筍、青江菜等，除富含多醣體與膳食纖維，還能提高免疫力，再搭配低脂雞肉、蛤仔、草蝦等，醬料也儘量以烏醋代替沙茶醬，不僅有飽足感，熱量才400多卡。
楊謦瑜笑著說，自己最愛點牛奶起司鍋，不過下一餐就會自製代餐，如蔬菜水果優格、燕麥片加水煮蛋等，讓腸胃休息，不過她也提醒代餐次數不能太多，否則容易產生隱性飢餓，長久下來無法滿足身體機能，也會影響健康。
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