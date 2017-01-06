「飽可夢」助寒士尾牙宴！台積電8廠愛心不落人後

全台瘋狂的寶可夢化身為飽可夢精靈，端出美味佳餚助街友與寒士尾牙宴，台積電八廠也愛心不落人後，捐款9萬元幫助尾牙宴活動。（記者洪美秀攝）

2017-01-06 20:45

［記者洪美秀／新竹報導］全台瘋狂的寶可夢神奇寶貝球化身為「飽可夢」，成為支持人安基金會寒士尾牙宴的精靈！台積電8廠廠長王錦焜與員工今天化身為飽可夢訓練師，捐助9萬元的寒士尾牙宴經費，並打開飽可夢神奇寶貝球，端出熱騰騰的飯菜，提前讓寒士感受寒冬溫暖，期許社會各界發揮愛心捐助尾牙宴活動。

人安基金會新竹平安站站長林俊智說，新竹第27屆「寒士吃飽30」目前的認桌率僅達5成，還缺60萬元，感謝台積電8廠的協助，開啟神奇寶貝球，將佳餚獻給寒士們，期許讓寒士感受到吃飽不是夢想，今年能如願舉行尾牙宴。

廠長王錦焜說，社福界最怕遇到募款寒冬，今年確實衝擊社福捐款，人安新竹相對嚴重，呼籲大家天氣冷，別讓愛心也凍起來。

林俊智說，每年農曆年前，人安·創世·華山策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，宴請寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽，今年22日在新竹縣竹北市前夜市光明一路與博愛街口舉行，預計辦理120桌，目前僅募得5成款項，尚缺60萬元，呼籲企業員工合捐認桌助團圓。