漸凍人胡庭碩報親恩 投身公益解凍生命
2017-01-06 19:12
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〔記者黃良傑／高雄報導〕先後被醫生判定活不過12歲、終生依賴輪椅，26歲的漸凍人胡庭碩，已多活14個年頭，不僅勇敢「爬」出自己精彩人生，回憶國中時期，母親為了他放棄在高雄領模範母親獎，庭碩決定投身公益擔任志工，用熱情解凍生命、回報母親。
胡庭碩小時候被診斷罹患脊髓性肌肉萎縮症，即俗稱的漸凍人，醫生判定他活不過12歲，全賴母親不離不棄，辭掉高薪經理工作，全心照顧他，一路激勵他上建中、台大法律系。
胡庭碩高中時發病雙腳無力，以後只得依靠輪椅，他一度心灰意冷、怨天尤人，甚至拿起菜刀割腕，母親奮力阻擋，竟以手握刀鋒，見到母親流血，庭碩驚醒了，發現自己的懦弱。
庭碩開始思索生命，勇敢迎戰人生，成為社會創新巴士共同創辦人，他決定與好友走入農村，進行一連串的農村改造，發揮文創與回饋的心，在有限的生命光譜中，發揮熱情解凍人生，走入農村串起都會，投身志工回報社會。
胡庭碩的故事感動勞動部官員，高屏澎東分署青年職涯發展中心特別邀請他，在週日「跨域創新」舉辦的職涯講座中，分享他的人生故事與農村改造經驗。
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