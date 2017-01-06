日夜溫差大 「強心三九貼」防心血管疾病上身

2017-01-06 17:50

〔記者陳賢義／台東報導〕冬季氣溫落差大，台東縱谷地區近日陸續傳出有心血管疾病患者不適中風，關山慈濟醫院中醫科防範未然，推出「強心肺」三九貼，不少民眾敷貼治療反應良好；關慈中醫科醫師高欣華表示，老人家或勞力密集工作者容易有胸悶、中氣不足、膏肓痛、人虛弱沒元氣等心臟不適症狀，嘗試敷貼後症狀均獲得舒緩改善。

高欣華表示，今年冬天不冷、且氣候變化甚大，時會出現前一天熱得像夏天，隔天瞬間冷颼颼，隨後又溫暖起來；雖然節氣已過冬至，但整體氣候的異常，無法順利從秋季轉成冬天，易引發心臟疾病發作，如心肌梗塞、心衰竭等，加上台東地區氣候特別濕冷、工作多為耗損體力等勞動性質，更易產生胸悶心悸、走路喘，或感到虛弱沒力等慢性疲勞症狀。

「強心三九貼」使用含有行氣活血的中藥丸，強化心肺功能、補充元氣，使人充滿活力，連帶改善筋骨酸痛。70歲的陳秋妹阿嬤說，她因心肺功能弱，裝置心導管支架，平常又喜歡喝冰飲，容易胸悶走路就喘，心臟病還牽連到後背膏肓，每晚痠痛得睡不著，試貼後胸悶改善許多。

從事食品加工業的林欽良的說，由於工作必須搬重物，每天出入冰庫及廚房冷熱交替，導致寒流變天就出現頭暈頭痛、胸口緊悶、呼吸不暢、關節痠痛等症狀，經建議試貼治療，不但胸悶改善、吸氣順暢、精神變好，背後肌肉也放鬆了，晚上較好入眠。高欣華強調，氣溫反差大的身體不適，要注意身體保暖避受寒，有問題盡快求醫。