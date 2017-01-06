台東大學「FUSION」師生音樂會 7日晚間登場

2017-01-06 19:58

［記者黃明堂／台東報導］國立台東大學首創產學合作的「音樂推廣教育中心暨學生自主經營音樂教室」，師資由音樂系的畢業生和研究生組成，7日晚上7點30分舉辦首次「FUSION」師生音樂會，歡迎民眾聆賞。

東大表示，這是台灣首創產學合作的「音樂推廣教育中心暨學生自主經營音樂教室」，師資由畢業生和研究生組成，他們選擇留在台東，讓音符在台東到處跳躍，而「融合樂器」就是實現夢想的基地，圓一個青春的夢想，也圓滿音樂的夢想。

「FUSION」師生音樂會自去年9月開始籌劃至今，以古典融合流行、豐富多元的音樂風格，有別於一般大眾所認知古典音樂刻板的表演方式。演出節目安排了小提琴合奏、薩克斯風重奏、弦樂室內樂重奏、管弦樂合奏、管樂合奏等。

音樂系主任郭美女為鼓勵學生在就學期間增加實務經驗，在學校不僅注重實務教學及培養音樂專業展演能力，2013年開始成立音樂快閃團，讓學生提早與社會接軌、回饋社會之外，並開設古典音樂結合數位、電腦、混錄音工程、流行音樂編曲等科技性應用課程，使學生實際參與音樂行政工作，學習各類演出規劃及實務。