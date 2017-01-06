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給原民學生機會 青年高中10年有成

青年高中今天舉行「原是一家人，10年有成」成果發表，原住民學生帶來精彩的熱舞。（記者陳建志攝）

2017-01-06  19:03

〔記者陳建志／台中報導〕青年高中為了讓原住民學生發揮所長，10年前開始成立原住民社團，除聘請老師指導原住民歌曲和舞蹈，還帶著學生攀百岳，訓練他們成為高山嚮導，輔導取得汽機車修護證照，因人數持續成長，成為台中市原住民學生比率最高的學校，今天下午舉辦10年有成期末成果發表，學生帶來震撼的鄒族、卑南族舞蹈，還有勁歌熱舞，精彩的表演贏得滿堂彩。

青年高中校長賴建成表示，學校10年前開始成立原住民社團，在專業老師帶領下，學習原住民的歌曲和舞蹈，學生利用課餘時間練習，並參與各式的比賽、演出，不但傳承部落文化，也找到自信降低輟學率。

學務主任曹利偉表示，學校的原住民學生人數，從一開始只有2、30人，在口耳相傳下逐年成長，目前全校共有176位原住民學生，是全台中市原住民學生比率最高的高中，其中以影視科學生最多，為了讓他們喜歡唱歌、跳舞、表演的天賦能被開發，今年決定開設影視科的原住民專班，讓原住民的孩子找到自己的舞台。

今天下午學校舉行「原是一家人，10年有成」期末成果發表，原民社和影視科的原住民學生，帶來「我的天空」、「原住民的孩子」等組曲，並表演傳統的鄒族小米祭、卑南勇士舞、阿美鬥舞，悅耳的歌聲和充滿力與美的舞蹈，讓人見識到原住民學生的潛力，讓滿場的觀眾都跟著揮手、鼓掌。

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  • 青年高中今天舉行「原是一家人，10年有成」成果發表，原民社學生表演充滿力與美的卑南勇士舞。（記者陳建志攝）

    青年高中今天舉行「原是一家人，10年有成」成果發表，原民社學生表演充滿力與美的卑南勇士舞。（記者陳建志攝）

  • 青年高中今天舉行「原是一家人，10年有成」成果發表，影視科學生演唱好聽的歌曲。（記者陳建志攝）

    青年高中今天舉行「原是一家人，10年有成」成果發表，影視科學生演唱好聽的歌曲。（記者陳建志攝）

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