嚇！尿尿引來螞蟻 竟然是這個原因

2017-01-06 17:38

〔記者湯世名／彰化報導〕糖尿病若血糖控制不佳，當心併發症找上你！藥師周錫洋40歲時常聚餐應酬，有一回上廁所小便，發現尿液竟然引來螞蟻，就醫發現罹患糖尿病，另一名48歲的患者林文品因生活作息不正常，總是感覺非常疲累，在一次因工作意外開刀進行清創手術時，才發現自己罹患糖尿病，所幸他們都以口服藥物，搭配新型針劑降血糖藥物（腸泌素GLP-1）治療，終於讓血糖降低，體重也有效控制。

現年60歲的周錫洋在今天彰基的活動中分享自己的經驗，他說，在40歲時經常應酬聚餐、飲酒，有一回他上廁所，發現尿液竟引來螞蟻聚集，把他嚇壞了，就醫發現罹患糖尿病，但過去20年來並未積極治療，導致飯前血糖曾飆高到正常人3倍的350mg/dl、糖化血色素飆至11.3%，直到2年前開始積極接受治療，使用糖尿病口服藥物搭配腸泌素治療，總算讓血糖降到標準值。

另一位林文品則是因工作忙碌，經常晚間11時才吃飯，也總是感覺疲累，體重一度達130公斤，在5年前左腳踩因到鐵釘，傷口發炎造成蜂窩性組織炎，在開刀清創手術時，發現飯前血糖竟高達400mg/dl、糖化血色素9.8%，才知道罹患糖尿病，使用糖尿病口服藥物搭配腸泌素治療，讓血糖與體重都下降。

彰化基督教醫院糖尿病健康e院副院長謝明家指出，糖尿病高危險群與年紀、肥胖、家族病史、不運動有關，台灣糖尿病患近7成血糖不達標，增加罹患各種併發症的風險，嚴重恐致命，因此再忙也要顧健康，除了口服藥物，還可考慮換用新型針劑腸泌素，讓控糖更有效，生活更輕鬆。