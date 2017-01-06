大象、白菜雕飾吸睛 水湳洞威遠廟展新貌
2017-01-06 18:09
〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳水湳洞威遠廟的樑柱，是水金九地區唯一採用大象、白菜做為雕飾題材的廟宇，建廟耆老李榮乞說，是當年蓋廟時風水師建議使用，有鞏固屋樑、香火鼎旺之意，巧思獨具。
水湳洞威遠廟依山面海，常受海風吹拂，近日重新彩繪壁畫，今天將神明重新迎回神座，並舉辦開光大典，在金瓜石駐點的金石優人，也出席擊鼓進行酬神演出，場面相當熱鬧。
81歲的李榮乞回憶，威遠廟主祀開臺聖王鄭成功，以及關公、觀世音和土地公，原址在哩咾地區，40餘年前台金公司欲興建禮樂煉銅廠，幾經尋覓，終於找到明里路現址，四處募款奔走，總算完成遷建。
威遠廟左鄰基隆山，正對基隆嶼，可欣賞濂洞灣、陰陽海山海美景，視野極好，天氣好還能看到花瓶嶼，一到假日遊客多，更常有許多愛好攝影者特地前往，捕捉濱海C形灣與日出、夕陽結合的美麗風貌。
由於威遠廟位處迎風面，長年受到海風吹拂，導致多數璧畫褪色嚴重，廟方也憂心結構受損，日前展開璧畫彩繪整修工程，並於今天舉辦開光大典，將神明重新迎回神座。
廟裡除了傳統壁畫，樑柱上還有精雕細琢的寶象、白菜等雕飾，宛若實體，讓信眾讚嘆不已，這兩種造型的雕飾也相當少見，李榮乞表示，大象雄壯威武，象徵有力量撐起屋樑，白菜愈長愈大，代表香火興旺。
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