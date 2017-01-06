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天空步道設攤販專區不可行 變通辦短期市集

八卦山大佛近年因天空步道啟用，遊客人潮明顯回流。（記者張聰秋攝）

2017-01-06  17:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山天空步道找回觀光人潮，有人潮就有攤販，民代建議規劃攤販區，統一管理與清潔維護，不過，礙於流動攤販難管且法源不足，縣府暫無此打算，僅提供步道第1出入口處和第7出入口處旁空地，讓公所、農會和公益團體，申請辦市集活動。

縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬指出，天空步道共有7個進出入口，是目前全台灣最長的空中步道，起點第1出入處在大佛後方，終點第7出入口在國立生活美學館前，兩處出入口空地寛廣，是進出步道的必經要道，城觀處目前提供這2處出入口的空地，作為市公所、農會或公益團體舉辦短期市集的活動場地。

縣議員賴岸璋多次在議會質詢指出，天空步道從去年7月開放免費參觀之後，迄今人潮早已經超過100萬人，但大量人潮、車潮，衍生交通亂象、停車困難，以及流動攤販亂竄，反而帶來環境髒亂，與其驅離不了，不如劃設集中營運的專區，依法輔導管理。

對此，田飛鵬表示，八卦山流動攤販集中管理牽涉層面廣，相關主管多，包括參山國家風景區管理處和縣府建設處，縣內目前尚無攤販管理自治條例，在法源不足下，要規劃攤販臨時集中區恐有觸法疑慮，不如活絡店面式文創市集氣氛。

田飛鵬指出，八卦山步道旁的遊客服務中心已有文創市集，19間賣店和1間溫室設施中，目前已有16家工作室進駐，剩下6間空屋今年繼續開放申請，成立工作室文創產業種類多元，不乏皮革、項鍊，以及用錢幣做戒指，和書法彩繪等手工藝品，獨特有亮點。

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  • 有人潮帶來流動攤販管理、維護及營運合法性等問題。（記者張聰秋攝）

    有人潮帶來流動攤販管理、維護及營運合法性等問題。（記者張聰秋攝）

  • 因應八卦山天空步道帶來人潮，文創市集19間賣店和1間溫室設施，目前已有16家工作室進駐。（記者張聰秋攝）

    因應八卦山天空步道帶來人潮，文創市集19間賣店和1間溫室設施，目前已有16家工作室進駐。（記者張聰秋攝）

  • 天空步道終點出入口旁的空地，提供公所、農會和公益團體舉辦市集活場使用。（記者張聰秋攝）

    天空步道終點出入口旁的空地，提供公所、農會和公益團體舉辦市集活場使用。（記者張聰秋攝）

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