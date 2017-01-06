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林全訪崑濱伯 讚吃芳榮米會上癮換不了

2017-01-06  17:10

〔記者楊金城／台南報導〕行政院長林全下午3點半前往後壁拜訪總統府國策顧問崑濱伯，請益農業意見，林全打趣說，他家、媽媽和岳母都吃後壁芳榮米，太好吃了，像「中毒」樣換不掉。

黃崑濱稱讚林全是第一位訪問後壁無米樂農村的行政院長，關心農村和農業發展，林全抵達時，他說，現在身分不同，不能亂說話。稍早前則說，全台休耕農地面積太多，如果做好水路，4、5萬公頃休耕地應開放給有心耕種的農民租地耕種。

林全由市長賴清德、行政院秘書長陳美伶、台糖總經理管道一等人陪同訪問崑濱伯的豐昌商店，林全贈送雞精給崑濱伯、崑濱嬸慰問崑濱伯之前的腳傷。

芳榮米廠負責人黃麗琴、崑濱伯贈送芳榮米給林全，林全說感謝也在包裝米上簽名，品嘗芳榮米製成的發糕時頻頻稱讚好吃。

林全現場也爆出秘辛，他說，他家吃芳榮米吃了2年多，妻子都是一箱一箱的買，起先他不知是什麼米，後來才知道是芳榮米，因為太好吃了，也買來送給媽媽、岳母和親友，吃到芳榮米像「中毒」一樣，換不了別家的米來吃。

林全說，每個農村都有不同產業特色，未來發展農業應給每一農村一個好的環境發展特色農業，並推動專業農民，才能提高農民收入。

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  • 林全（前右五）由市長賴清德陪同訪崑濱伯（前右六）夫婦。（記者楊金城攝）

    林全（前右五）由市長賴清德陪同訪崑濱伯（前右六）夫婦。（記者楊金城攝）

  • 崑濱伯送芳榮米給林全，並在包裝米上簽名。（記者楊金城攝）

    崑濱伯送芳榮米給林全，並在包裝米上簽名。（記者楊金城攝）

  • 林全送雞精給崑濱伯。（記者楊金城攝）

    林全送雞精給崑濱伯。（記者楊金城攝）

  • 林全（前右二）爆秘辛，他家都吃芳榮米，並品嘗道地的無米樂發糕，稱讚好吃。（記者楊金城攝）

    林全（前右二）爆秘辛，他家都吃芳榮米，並品嘗道地的無米樂發糕，稱讚好吃。（記者楊金城攝）

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