林全訪崑濱伯 讚吃芳榮米會上癮換不了
2017-01-06 17:10
〔記者楊金城／台南報導〕行政院長林全下午3點半前往後壁拜訪總統府國策顧問崑濱伯，請益農業意見，林全打趣說，他家、媽媽和岳母都吃後壁芳榮米，太好吃了，像「中毒」樣換不掉。
黃崑濱稱讚林全是第一位訪問後壁無米樂農村的行政院長，關心農村和農業發展，林全抵達時，他說，現在身分不同，不能亂說話。稍早前則說，全台休耕農地面積太多，如果做好水路，4、5萬公頃休耕地應開放給有心耕種的農民租地耕種。
林全由市長賴清德、行政院秘書長陳美伶、台糖總經理管道一等人陪同訪問崑濱伯的豐昌商店，林全贈送雞精給崑濱伯、崑濱嬸慰問崑濱伯之前的腳傷。
芳榮米廠負責人黃麗琴、崑濱伯贈送芳榮米給林全，林全說感謝也在包裝米上簽名，品嘗芳榮米製成的發糕時頻頻稱讚好吃。
林全現場也爆出秘辛，他說，他家吃芳榮米吃了2年多，妻子都是一箱一箱的買，起先他不知是什麼米，後來才知道是芳榮米，因為太好吃了，也買來送給媽媽、岳母和親友，吃到芳榮米像「中毒」一樣，換不了別家的米來吃。
林全說，每個農村都有不同產業特色，未來發展農業應給每一農村一個好的環境發展特色農業，並推動專業農民，才能提高農民收入。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 畫作慘遭塗鴉 畫家：要貼滿請勿動手才知道嗎?
- 公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 《長大衣戲法》1
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《金雞報喜》14
- 拚經濟法案受阻 政院表尊重
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 採購藥品疑收回扣 前民生醫院林姓主任醫師遭起訴
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 同父異母小兄妹偷嚐禁果 哥哥被起訴
- 科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 國道驚魂！小貨車撞到四輪朝天
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 被謝金河爆不再投資台灣 台塑：近3年投資1243億
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 宏達電去年營收781.6億元 近10年首次未達千億元
- 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
- 許勝雄淚訴政府「殘忍」 遭網友轟：人格分裂？
- FTC向友訊提告 友訊尚未有對外說法
- 「呸姐」蔡依林熬不過情傷給跪了！？
- 感覺紀事簿 獨食趣
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
- 詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 《金雞報喜》7
- 護航柯P二備金 議員提議補發敬老金
- MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 自由廣場》物價上漲 隱性社會成本
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林全訪崑濱伯 讚吃芳榮米會上癮換不了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分