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原件留在台史博 仿真保生大帝神禡木刻版回家了

2017-01-06  17:47

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版失落多年後，今天以仿真的復刻版型式回到興濟宮，國立台灣歷史博物館與興濟宮以隆重儀式迎接，這起官方與民間共同維護文化資產的案例，不僅傳為佳話，也希望成為日後處理類似情況的良好範例。

祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版，僅在重要的醮典、活動、法會時拓印分送給信眾，1973年時，前輩畫家席德進曾至宮內拓印，並評價為台灣版畫精品，但多年前木刻版失落，輾轉被台史博收購，宮方去年在時任台灣文學館館長的成大中文系教授陳益源協助下，向文化部長鄭麗君陳情，經與台史博協調後，同意將原件留在台史博，再由台史博仿製復刻版送回興濟宮。

雙方利用興濟宮今、明兩天與成大人文社會科學中心合辦「虎爺暨動物神祇信仰國際學術研討會」之際，舉辦「迓保生大帝神禡木刻版回家儀式」，由興濟宮副董事長侯明福、台史博館長王長華引導，8名理監事以神轎將仿真木刻版扛抬回興濟宮，再於文化部文化資源司專門委員張惠珠及與會者見證下，將木刻版交給興濟宮，由董事長吳漢清代表接受。

吳漢清說，神禡木刻版原件在宮方人員不留意期間遺落，但如今能在更美好、更會照顧的家庭中，宮方也感到很安慰，未來會用向台史博學習的心情，保存、照顧今天迎回家的神禡版，保護信眾及社會和諧。

王長華也表示，看到民間信仰動人的力量，「很感動」，典藏工作是博物館的後台，很開心藉由此次機會，將典藏人員的努力與用心傳遞到出來。

陳益源與張惠珠則希望台史博與興濟宮的成功合作可以做為其他類似案例的參考。

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  • 台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

    台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

  • 台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

    台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

  • 台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

    台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

  • 台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

    台南市祀典興濟宮失落多年的保生大帝神禡木刻版，以仿真版重回興濟宮。（記者劉婉君攝）

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