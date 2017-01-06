原件留在台史博 仿真保生大帝神禡木刻版回家了
2017-01-06 17:47
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版失落多年後，今天以仿真的復刻版型式回到興濟宮，國立台灣歷史博物館與興濟宮以隆重儀式迎接，這起官方與民間共同維護文化資產的案例，不僅傳為佳話，也希望成為日後處理類似情況的良好範例。
祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版，僅在重要的醮典、活動、法會時拓印分送給信眾，1973年時，前輩畫家席德進曾至宮內拓印，並評價為台灣版畫精品，但多年前木刻版失落，輾轉被台史博收購，宮方去年在時任台灣文學館館長的成大中文系教授陳益源協助下，向文化部長鄭麗君陳情，經與台史博協調後，同意將原件留在台史博，再由台史博仿製復刻版送回興濟宮。
雙方利用興濟宮今、明兩天與成大人文社會科學中心合辦「虎爺暨動物神祇信仰國際學術研討會」之際，舉辦「迓保生大帝神禡木刻版回家儀式」，由興濟宮副董事長侯明福、台史博館長王長華引導，8名理監事以神轎將仿真木刻版扛抬回興濟宮，再於文化部文化資源司專門委員張惠珠及與會者見證下，將木刻版交給興濟宮，由董事長吳漢清代表接受。
吳漢清說，神禡木刻版原件在宮方人員不留意期間遺落，但如今能在更美好、更會照顧的家庭中，宮方也感到很安慰，未來會用向台史博學習的心情，保存、照顧今天迎回家的神禡版，保護信眾及社會和諧。
王長華也表示，看到民間信仰動人的力量，「很感動」，典藏工作是博物館的後台，很開心藉由此次機會，將典藏人員的努力與用心傳遞到出來。
陳益源與張惠珠則希望台史博與興濟宮的成功合作可以做為其他類似案例的參考。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 畫作慘遭塗鴉 畫家：要貼滿請勿動手才知道嗎?
- 公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 《長大衣戲法》1
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《金雞報喜》14
- 拚經濟法案受阻 政院表尊重
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 採購藥品疑收回扣 前民生醫院林姓主任醫師遭起訴
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 同父異母小兄妹偷嚐禁果 哥哥被起訴
- 科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 國道驚魂！小貨車撞到四輪朝天
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 被謝金河爆不再投資台灣 台塑：近3年投資1243億
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 宏達電去年營收781.6億元 近10年首次未達千億元
- 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
- 許勝雄淚訴政府「殘忍」 遭網友轟：人格分裂？
- FTC向友訊提告 友訊尚未有對外說法
- 「呸姐」蔡依林熬不過情傷給跪了！？
- 感覺紀事簿 獨食趣
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
- 詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 《金雞報喜》7
- 護航柯P二備金 議員提議補發敬老金
- MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 自由廣場》物價上漲 隱性社會成本
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：原件留在台史博 仿真保生大帝神禡木刻版回家了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分