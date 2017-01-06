勞部週四前若未回應 國民黨工揚言繼續抗爭

2017-01-06 16:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕國民黨工因抗議黨產遭凍結，領不到薪水而衝撞勞動部，經過協調之後，國民黨工自救會已將陳情書送交勞動部，並要求勞動部周四前提出回應後散去。

國民黨新媒體部主任周柏吟表示，相關規定的解釋權是在勞動部，希望勞動部能保障他們這些勞工的權益，要求周四前勞動部針對黨工是否為勞工、勞工薪水是否為法定義務、以及是否要主動介入協調等做明確回應，否則將號召全國各地的黨工，再聚集勞動部陳情。