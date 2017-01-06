| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

勞部週四前若未回應 國民黨工揚言繼續抗爭

2017-01-06  16:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕國民黨工因抗議黨產遭凍結，領不到薪水而衝撞勞動部，經過協調之後，國民黨工自救會已將陳情書送交勞動部，並要求勞動部周四前提出回應後散去。

國民黨新媒體部主任周柏吟表示，相關規定的解釋權是在勞動部，希望勞動部能保障他們這些勞工的權益，要求周四前勞動部針對黨工是否為勞工、勞工薪水是否為法定義務、以及是否要主動介入協調等做明確回應，否則將號召全國各地的黨工，再聚集勞動部陳情。

廣告
  • 國民黨黨工自救會今至勞動部前抗議勞工權益未獲保障。（記者楊綿傑攝）

    國民黨黨工自救會今至勞動部前抗議勞工權益未獲保障。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞動部 國民黨黨工 抗議 黨庫凍結
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：勞部週四前若未回應 國民黨工揚言繼續抗爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.