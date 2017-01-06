| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

東大陸橋停車場進、離場動線更改 路口淨空不塞車

2017-01-06  17:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東大陸橋中央路停車場的出入口，過去因設在中央路，常發生等候進場車輛擋住離場車輛，造成出入車輛進退兩難的窘境，連帶影響路口無法保持淨空與塞車。市府交通處今年元旦起，將出口改到民族路口與東大路口，入口則維持在中央路與東大路口，不僅停車更有效率，也不會塞在停車場的進出口了。

交通處推動停車場再生計畫，其中具指標的東大陸橋下中央路停車場，去年11月完成改善工程，包括建置車牌辨識系統、強化停車場入口主招牌的辨識度，也重新粉刷柱面與標註編號、改善光線、坡道重鋪，並增加多項貼心服務，像提供身障及友善車位、劃設行人專用道，另還有車輛簡易修理工具租借、手機充電、愛心傘借用、茶水及嬰兒車租借等服務。

不過，很多市民反映，東大陸橋停車場的進出口都在中央路，進場及離場車輛在同個路口，常被卡住，有時等離場就要花5分鐘，相當不便民，且易造成中央路口的車輛回堵，加上部分辨識系統有問題，有部分車輛無法感應，也困擾不少駕駛。

交通處長倪茂榮說，東大陸橋下中央路停車場啟用16年，出入口動線交錯的問題一直無法解決，經常發生等候進場車輛擋住離場車輛，或離場車輛搞不清楚紅綠燈的燈號指示，造成路口回堵和塞車，如今交通處已把出口改到民族路口與東大路口，入口則維持在中央路與東大路口，提醒民眾依據現場標誌標線的指引進出停車場。

交通處表示，東大陸橋停車場在中央場部分，即東大路與中央路路口的停車位有216格，中華路部分有146格，民眾停中央路的停車場可從中央路進場，再由民族路出場。

廣告
  • 新竹市東大陸橋停車場元旦起將動線改成從中央路進場。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大陸橋停車場元旦起將動線改成從中央路進場。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市東大陸橋停車場元旦起將動線改成從中央路進場，民族路離場後，不僅停車更方便，也不會卡在進出口或塞車了。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大陸橋停車場元旦起將動線改成從中央路進場，民族路離場後，不僅停車更方便，也不會卡在進出口或塞車了。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車問題 新竹市 東大停車場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：東大陸橋停車場進、離場動線更改 路口淨空不塞車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.