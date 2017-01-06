東大陸橋停車場進、離場動線更改 路口淨空不塞車

2017-01-06 17:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東大陸橋中央路停車場的出入口，過去因設在中央路，常發生等候進場車輛擋住離場車輛，造成出入車輛進退兩難的窘境，連帶影響路口無法保持淨空與塞車。市府交通處今年元旦起，將出口改到民族路口與東大路口，入口則維持在中央路與東大路口，不僅停車更有效率，也不會塞在停車場的進出口了。

交通處推動停車場再生計畫，其中具指標的東大陸橋下中央路停車場，去年11月完成改善工程，包括建置車牌辨識系統、強化停車場入口主招牌的辨識度，也重新粉刷柱面與標註編號、改善光線、坡道重鋪，並增加多項貼心服務，像提供身障及友善車位、劃設行人專用道，另還有車輛簡易修理工具租借、手機充電、愛心傘借用、茶水及嬰兒車租借等服務。

不過，很多市民反映，東大陸橋停車場的進出口都在中央路，進場及離場車輛在同個路口，常被卡住，有時等離場就要花5分鐘，相當不便民，且易造成中央路口的車輛回堵，加上部分辨識系統有問題，有部分車輛無法感應，也困擾不少駕駛。

交通處長倪茂榮說，東大陸橋下中央路停車場啟用16年，出入口動線交錯的問題一直無法解決，經常發生等候進場車輛擋住離場車輛，或離場車輛搞不清楚紅綠燈的燈號指示，造成路口回堵和塞車，如今交通處已把出口改到民族路口與東大路口，入口則維持在中央路與東大路口，提醒民眾依據現場標誌標線的指引進出停車場。

交通處表示，東大陸橋停車場在中央場部分，即東大路與中央路路口的停車位有216格，中華路部分有146格，民眾停中央路的停車場可從中央路進場，再由民族路出場。