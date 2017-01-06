贈「包糕粽」 東女祈大學學測「包高中」

東女學生受領包高中。（記者黃明堂攝）

2017-01-06 16:47

［記者黃明堂／台東報導］今年大學學測將在20、21日兩天舉辦，台東女中今天舉辦「包高中」祈福儀式，高三學生獲贈「包、糕、粽」餐盒，再到天后宮拜文昌君，求自助天助，激發戰鬥力，金榜題名。

下午4點，東女高三學生聚集中正堂，由家長會會長謝景林特別準備的「包子、蛋糕、粽子」餐盒分送，特別請同學按順序吃，同時心想理想學校，享用完點心後，考試均能「包高中」。

同學們受領包高中之前大喊「我一定要考很好」，各班也有隊呼互相激勵。

東女附近有百年老廟天后宮，主祀媽祖、也有文昌亭，校長曹學仁與謝景林帶領高三各班學生代表，到天后宮拜媽祖，再拜文昌帝君，廟方贈送加持過後的文昌筆給學生，以保佑學生在考試時能文思泉湧、行筆流暢。

校長曹學仁表示，東女辦理「包高中」感恩祈福活動行之有年，已逐漸變成學校的一個傳統，別具意義。願每個孩子們能帶著滿滿的祝福，展翅高飛，金榜題名，他也勉勵學生，學測成績好壞是一回事，最重要的仍是人生價值。

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