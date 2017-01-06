百位大咖共畫「5公尺」拼圖 台灣漫畫歷史新頁
2017-01-06 16:44
〔記者蕭玗欣／台北報導〕由台灣100位漫畫家親手繪製100個代表台灣意象的圖案，拼成5公尺大的台灣漫畫拼圖今正式揭幕，百位參與的漫畫家到現場共襄盛舉，也寫下漫畫界歷史。漫畫家表示，台灣漫畫界已經有幾十年沒有這麼大的聚會了，過去都是各畫各的，今天終於可以在一起交流，非常感動。
「台灣有這麼多人才，為什麼很多東西還是這麼醜？」台北市漫畫從業人員職業工會理事長，也是資深漫畫家鍾孟舜對於目前台灣下至商家、上至政府單位的宣傳品，不斷抄襲國外漫畫圖像作品感到很憂心，認為需要立刻改進。
「台灣百人繪 漫畫有GO型」是台灣漫畫史上第一次大規模的盛會，集結台灣老中青三代百位漫畫家，以日月潭、太魯閣、珍珠奶茶、豬血糕、歌仔戲等100個台灣意象為題材，以抽籤方式由漫畫家發揮創意，設計出具本土特色的圖像，希望點燃台灣人的本土漫畫魂。
漫畫大師蕭言中筆下的金門風獅爺外型十分逗趣，他表示，風獅爺以往給人莊嚴的形象，所以畫的時候加入親情元素，希望製造出風獅爺也會慌張的形象。
「三國笑史」作者林明鋒這次畫的是宋江陣，和遊戲做結合，設計出現代化的宋江陣吉祥物，跳脫傳統框架，他表示，台灣漫畫能見度低，長期以來都是日系漫畫壓著打，希望這次活動能喚起政府重視，至少讓本土漫畫能和國外漫畫平起平坐。
漫畫家袁燕華表示，當初抽到彈珠汽水心裡閃過「好難」的想法，因為彈珠汽水形象復古，很難表達，最後決定設計成穿吊嘎的男子，呈現清涼意象。
畫家鄭硯允則表示，台灣漫畫界已經十幾年沒有這樣大規模的聚會了，能夠參與這次計畫非常感動。
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